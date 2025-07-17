EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Дженнифер Лопес устала от браков

2 минуты чтения 17:10 17 июля

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, пребывающая в концертном турне по Европе, поделилась своим мнением относительно брака, пишет People.

Во время выступления в испанском Бильбао 55-летняя звезда обратила внимание на плакат в зале, на котором поклонник с энтузиазмом предлагал ей руку и сердце: «J Lo, marry me?» — гласила надпись. Лопес ответила довольно однозначно.

«Думаю, с этим покончено. Я уже пробовала несколько раз», — сказала она.

Это заявление прозвучало на фоне развода с актером и режиссером Беном Аффлеком. За свою жизнь Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997 году она вышла замуж за официанта Охани Ноа, но брак продлился всего год. С 2001 по 2002 год ее супругом был танцор Крис Джадд. Третьим браком стал союз с певцом Марком Энтони, с которым Лопес прожила десять лет и родила двоих детей — близнецов, сына и дочь.

Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
Мир12 минут чтения

В июле 2022 года, спустя два десятилетия после первой помолвки, Лопес сочеталась браком с Беном Аффлеком. Официально они поженились 16 июля, а 20 августа провели торжественную свадебную церемонию в Джорджии. 

Однако уже летом 2024 года она подписала документы на развод. В заявлении, поданном в суд, причиной расставания были указаны «непреодолимые разногласия».

Познакомились Аффлек и Лопес в 2001 году на съемках комедии «Джильи», в которой оба они исполняли главные роли. Спустя год пара объявила о помолвке, но в итоге они расстались за день до свадьбы в 2003 году. Снова пара начала встречаться весной 2022 года. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01
Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42 17 июля
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01 17 июля
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования