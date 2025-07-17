Дженнифер Лопес устала от браков

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, пребывающая в концертном турне по Европе, поделилась своим мнением относительно брака, пишет People.

Во время выступления в испанском Бильбао 55-летняя звезда обратила внимание на плакат в зале, на котором поклонник с энтузиазмом предлагал ей руку и сердце: «J Lo, marry me?» — гласила надпись. Лопес ответила довольно однозначно.

«Думаю, с этим покончено. Я уже пробовала несколько раз», — сказала она.

Это заявление прозвучало на фоне развода с актером и режиссером Беном Аффлеком. За свою жизнь Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997 году она вышла замуж за официанта Охани Ноа, но брак продлился всего год. С 2001 по 2002 год ее супругом был танцор Крис Джадд. Третьим браком стал союз с певцом Марком Энтони, с которым Лопес прожила десять лет и родила двоих детей — близнецов, сына и дочь.

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В июле 2022 года, спустя два десятилетия после первой помолвки, Лопес сочеталась браком с Беном Аффлеком. Официально они поженились 16 июля, а 20 августа провели торжественную свадебную церемонию в Джорджии.

Однако уже летом 2024 года она подписала документы на развод. В заявлении, поданном в суд, причиной расставания были указаны «непреодолимые разногласия».

Познакомились Аффлек и Лопес в 2001 году на съемках комедии «Джильи», в которой оба они исполняли главные роли. Спустя год пара объявила о помолвке, но в итоге они расстались за день до свадьбы в 2003 году. Снова пара начала встречаться весной 2022 года.