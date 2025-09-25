EN
Пентагон вызвал сотни генералов на срочное собрание без объяснения причин

2 минуты чтения 23:45 25 сентября

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням американских генералов и адмиралов 30 сентября собраться на срочную встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на более десятка источников, знакомых с ситуацией. Информацию о собрании подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Ни один из собеседников издания не смог вспомнить, чтобы Пентагон когда-либо собирал такое количество высокопоставленных военных в одном месте. Некоторые из них поделились опасениями по поводу безопасности. При этом Парнелл «не выразил обеспокоенности по поводу безопасности», пишет WP.

«Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», — сказал один из источников The Washington Post.

Представитель Пентагона не уточнил журналистам, посетит ли встречу президент США Дональд Трамп.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

С 1 октября работа правительства Соединенных Штатов может быть приостановлена, так как Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов. Bloomberg отмечает, что встреча пройдет 30 сентября, в конце американского финансового года, когда поездки чиновников все еще будут оплачиваться.

По данным газеты, в США и на американских военных базах за рубежом насчитывается около 800 генералов и адмиралов. По словам источников, приказ Хегсета касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, а также на служащих ВМС с эквивалентными званиями (от младшего контр-адмирала). Многие из этих офицеров командуют сотнями или тысячами рядовых военнослужащих.

