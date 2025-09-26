EN
Попавшая под катер россиянка погибла в Турции

2 минуты чтения 10:46

В турецкой провинции Анталья в популярном среди российских туристов городе Кемер погибла отдыхавшая там 43-летняя россиянка Линария Мурзилова. Как сообщает местное издание Hürriyet, плавая в море, женщина попала под катер.

Свидетелями инцидента стали дежурившие на пляже спасатели, которые немедленно вызвали медиков и береговую охрану. Однако к приезду врачей Мурзилова уже скончалась. Ее тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

При этом в публикации отмечается, что россиянка покинула пределы огороженной буйками и канатами зоны для купания. Тем не менее турецкие силовики уже задержали владельца и капитана катера, в результате столкновения с которым погибла Мурзилова. Кроме того, в районе места происшествия временно приостановлены занятия водными видами спорта.

18 сентября стало известно о российской туристке, получившей огнестрельное ранение во время прогулки по турецкой Анталье. Как сообщалось, Татьяна Рупперт Шиллер проходила мимо магазина кожи и одежды, когда к нему на мотоцикле подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате, кроме россиянки, ранения получили двое владельцев магазина.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Позже по подозрению в причастности к нападению местная полиция задержала восемь человек, в том числе двух стрелявших мужчин. При обыске у подозреваемых изъяли два пистолета, 13 патронов, 15 граммов марихуаны, четыре грамма кокаина, мотоцикл и бронетранспортер.

По версии следствия, причиной произошедшего стал конфликт нападавших с владельцами магазина, а россиянка пострадала случайно.

