Попавшая под катер россиянка погибла в Турции

В турецкой провинции Анталья в популярном среди российских туристов городе Кемер погибла отдыхавшая там 43-летняя россиянка Линария Мурзилова. Как сообщает местное издание Hürriyet, плавая в море, женщина попала под катер.

Свидетелями инцидента стали дежурившие на пляже спасатели, которые немедленно вызвали медиков и береговую охрану. Однако к приезду врачей Мурзилова уже скончалась. Ее тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи.

При этом в публикации отмечается, что россиянка покинула пределы огороженной буйками и канатами зоны для купания. Тем не менее турецкие силовики уже задержали владельца и капитана катера, в результате столкновения с которым погибла Мурзилова. Кроме того, в районе места происшествия временно приостановлены занятия водными видами спорта.

18 сентября стало известно о российской туристке, получившей огнестрельное ранение во время прогулки по турецкой Анталье. Как сообщалось, Татьяна Рупперт Шиллер проходила мимо магазина кожи и одежды, когда к нему на мотоцикле подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате, кроме россиянки, ранения получили двое владельцев магазина.

Позже по подозрению в причастности к нападению местная полиция задержала восемь человек, в том числе двух стрелявших мужчин. При обыске у подозреваемых изъяли два пистолета, 13 патронов, 15 граммов марихуаны, четыре грамма кокаина, мотоцикл и бронетранспортер.

По версии следствия, причиной произошедшего стал конфликт нападавших с владельцами магазина, а россиянка пострадала случайно.