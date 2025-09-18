Туристку из России ранили во время перестрелки в Турции

Российская туристка Татьяна Рупперт Шиллер получила ранения в турецкой Анталье, когда гуляла по улице. Женщина шла недалеко от магазина кожи и одежды, к которому двое неизвестных подъехали на мотоцикле и открыли огонь. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

По ее данным, перестрелка произошла около 18:00 по местному времени во вторник, 9 сентября. Российскую туристку доставили в больницу и вскоре выписали. Помимо нее в результате случившегося пострадали еще два человека — владельцы магазина. Их также госпитализировали и оставили проходить лечение в стационаре.

Местная полиция задержала восемь человек, которых подозревают в причастности к нападению, в том числе двух стрелявших мужчин. Газета пишет, что у всех подозреваемых, вероятно, были поддельные паспорта, и они собирались покинуть территорию Турции. Их задержали до попытки выехать из страны.

При обыске у подозреваемых изъяли два пистолета, 13 пуль, 15 граммов марихуаны, четыре грамма кокаина, мотоцикл и бронетранспортер. После допроса их доставили в суд, где выяснилось, что причиной перестрелки стал конфликт нападавших с владельцами магазина.

В апреле этого года сообщалось, что в Анталье перевернулся автобус, внутри которого находились 25 туристов из России. Тогда СМИ писали, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате пострадали 18 пассажиров и водитель автобуса, всех их доставили в больницу. Судя по опубликованным весной фотографиям, автобус мог принадлежать туроператору Anex Tour — на нем был логотип турфирмы.

