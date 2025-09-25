Мировой океан провалил «проверку здоровья»

Ученые бьют тревогу, так как в 2025 году мировой океан снова не прошел проверку «здоровья» планеты из-за закисления, вызванного, в частности, сжиганием ископаемых видов топлива. Об этом говорится в последнем ежегодном отчете Потсдамского института изучения климатических исследований, пишет The Guardian.

Мировой океан занимает 71% площади поверхности Земли и играет ключевую роль в стабилизации климата. Ученые называют его «недооцененным стражем здоровья планеты» и предупреждают, что его важнейшие функции находятся под угрозой.

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

Так, согласно новому отчету, закисление океана, по сравнению с прошлым годом, превысило безопасный уровень для морской жизни. Это, как отмечается, стало уже седьмым из девяти нарушений так называемых планетарных границ — барьеров, показывающих, насколько Земля готова терпеть человеческую деятельность.

Еще в 2009 году ученые рассказали о девяти процессах, влияющих на жизнь планеты. Отмечалось, что границы первых шести из них, к которым, в том числе, относят изменения биогеохимии и климата, уменьшения биоразнообразия, запасов пресной воды, были нарушены ранее. О приближении к критическому порогу закисления океана сообщалось в отчете 2024 года. Пороги истощения озонового слоя и концентрации аэрозолей в воздухе пока не превышены.

С начала промышленной эпохи уровень pH поверхностных вод океана снизился примерно на 0,1 единицы. Это означает рост кислотности на 30–40% — такой уровень является достаточным для того, чтобы вывести морские экосистемы за пределы безопасных норм.

Особенно уязвимыми, как сообщает The Guardian, оказались холодноводные кораллы, тропические рифы и арктическая морская фауна. По словам ученых, эта проблема связана с климатическим кризисом, вызванным деятельностью человека. Когда углекислый газ, выделяемый при сжигании нефти, угля и газа, попадает в океан, он образует угольную кислоту. Это снижает доступность кальция — элемента, необходимого для формирования кораллов, раковин и скелетов многих морских организмов.

На низших уровнях пищевой цепи, в свою очередь, страдают устрицы, моллюски и мидии. Это, в свою очередь, косвенно влияет на лососей, китов и других морских животных, питающихся мелкими организмами. В конечном итоге под угрозой оказались продовольственная безопасность людей и устойчивость прибрежных экономик.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали Общество 7 минут чтения

Ученые опасаются, что продолжающееся закисление может ослабить способность океана выполнять две ключевые функции: поглощать избыточное тепло и 25–30% углекислого газа из атмосферы. Отмечается, что морские экосистемы играют важную роль в этих процессах, выступая как «биологический буфер», способствующий захоронению углерода в глубоководных слоях океана.

«Мы становимся свидетелями повсеместного ухудшения состояния здоровья нашей планеты. Но это не неизбежный исход. Снижение загрязнения аэрозолями и восстановление озонового слоя показывают, что возможно изменить направление глобального развития. Даже если диагноз ужасен, окно для исцеления все еще открыто. Неудача не неизбежна; неудача — это выбор. Выбор, который можно и нужно избежать», — заявил директор Потсдамского института Йохан Рокстрем.

Одна из руководителей Лаборатории науки о планетарных границах Левке Цезар отметила, что газам, выбрасываемым в атмосферу, требуется всего около года, чтобы равномерно в ней распределиться, но затем — около тысячи лет, чтобы полностью усвоиться океаном. «Чтобы быть хорошим ученым, я должна исключать эмоции из своей работы. Но, глядя на эти данные, я позволяю себе эмоционально к ним прикоснуться — и тогда мне становится страшно. Это действительно пугает», — призналась она.

Ученая подчеркнула, что, несмотря на тревожные данные, ситуацию все еще можно изменить — прежде всего, за счет сокращения использования ископаемого топлива, снижения уровня загрязнения и более ответственного управления рыболовством.