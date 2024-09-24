Человечество могло превысить седьмой порог истощения планеты Земля

Ученые из Потсдамского института исследований воздействия климата (PIK) опубликовали отчет, в котором сказано, что люди близки к преодолению седьмой из девяти планетарных границ или даже уже ее переступили. Об этом сообщает The Guardian.

Планетарная граница — барьер, обозначающий, насколько Земля в состоянии переносить человеческую деятельность. В 2009 году ученые выделили девять процессов, влияющих на жизнь планеты. Границы первых шести из них — изменения климата, изменения биогеохимии, уменьшения биоразнообразия, запасов пресной воды, наличия инвазивных элементов и землепользования — уже были нарушены ранее. Пороги истощения озонового слоя и концентрации аэрозолей в воздухе пока не превышены.

В отчете Подсдамского института говорится о седьмой границе — закислении океана, которое «представляет все большую угрозу для морских экосистем». Закисление происходит из-за поглощения океаном все большего количества углекислого газа, которые выделяется в результате жизнедеятельности человека.

«За последние годы было опубликовано несколько новых исследований, которые показывают, что даже нынешние условия уже могут быть опасными для различных морских организмов, что говорит о необходимости переоценки того, какие уровни можно назвать безвредными», — рассказала Левке Цезарь, климатолог из PIK и соавтор доклада.

По ее словам, закисление океана ухудшается во всем мире, а его последствия наиболее выражены в Южном и Северном Ледовитом океанах. Цезарь добавила, что одна из целей отчета — показать, что все девять границ взаимосвязаны.

«Этот процесс не только вредит морским обитателям, потенциально приводя к разрушению пищевой сети, но и снижает эффективность океана в качестве жизненно важного поглотителя углерода», — утверждает исследовательница.

The Guardian отмечает, что нарушение каждой границы чревато снижением стабильности, устойчивости и пригодности для жизни планеты в том виде, в котором она сохранялась последние 12 тысяч лет и который позволил возникнуть сложной человеческой цивилизации.

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