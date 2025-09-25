«Очень злая» белка держит в страхе целый город

Жители американского города Сан-Рафаэль уже несколько недель живут в страхе из-за нападений агрессивной белки. Как минимум два человека обратились за медицинской помощью в отделение неотложной помощи после атаки животного. Об этом сообщает Associated Press.

Одна из пострадавших, Джоан Хеблак, рассказала, что белка неожиданно напала на нее во время прогулки по району Лукас-Вэлли. Она внезапно вцепилась в ногу, оставив укусы и царапины. Другая жительница, Изабель Кампой, сообщила, что животное сначала бросилось ей прямо в лицо, а затем спрыгнуло на руку и оставило раны.

Местные жители расклеили в районе нападений объявления, предупреждающие об «очень злой белке», которая буквально «выскакивает из ниоткуда». В объявлении говорится, что она могла атаковать уже более пяти человек.

По словам представительницы зоозащитной организации Marin Humane Лизы Блок, новых сообщений о нападениях с середины сентября не поступало. Если белка вновь появится, организация совместно с властями планирует заняться ее отловом. Она добавила, что подобное поведение у диких белок почти всегда связано с тем, что их начали подкармливать.

Блок подчеркнула, что белки не переносят бешенство, однако призвала горожан не кормить диких животных и соблюдать осторожность, чтобы избежать новых атак.

