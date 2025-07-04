Агрессивных чаек признали смертельной угрозой для Шотландии

Власти Шотландии инициировали общенациональный саммит по борьбе с растущей агрессивностью чаек. Парламент страны предупредил, что его нужно провести до того, как кто-то из местных жителей серьезно пострадает или погибнет. Это произошло на фоне того, что министров Шотландии обвинили в бездействии в ответ на нападения чаек на людей, передает The Independent.

По данным издания, бывший лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс инициировал дебаты в парламенте. Он заявил, что опасность, которую представляют чайки, выросла до «смертельного» уровня, и теперь под угрозой находятся жизни людей.

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Его коллега Рэйчел Гамильтон поддержала инициативу Росса и призвала к немедленным действиям, поскольку, по ее словам, все больше жителей Шотландии жалуются на то, что чайки «пугают, нападают и травмируют». Гамильтон также потребовала провести общешотландский саммит и предупредила, что локальных усилий будет недостаточно для решения нарастающего кризиса.

«Агрессивное поведение чаек продолжает вызывать реальное беспокойство среди предпринимателей, туристов, всех, кто так или иначе работает в гавани. И это не просто сезонная неприятность. Это серьезный, растущий риск для здоровья. Это угроза безопасности, особенно для детей и пожилых людей», — заявила Гамильтон.

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Другие депутаты напомнили, что в прошлом году в городе Аймут чайки напали на семерых детей за месяц, причем одна девочка получила глубокие порезы на голове. На прошлой неделе Би-би-си писал, что 67-летний Фил Маршалл пострадал от нападения чайки, которая спикировала ему на голову, из-за чего у мужчины пошла кровь.

«Я могу справиться с немецкой овчаркой весом 45 кг, но, очевидно, не с чайками», — отметил бывший кинолог, работавший в Министерстве внутренних дел со служебными собаками. Он рассказал, что за неделю птица несколько раз пыталась на него напасть, и в итоге ей это удалось.

В то же время, как пишет The Independent, в природоохранном агентстве Шотландии NatureScot заявили, что популяция чаек сейчас сталкивается с сокращением и что людям придется найти способ сосуществовать с чайками. По данным издания, с 2023 по 2024 год число заявок на выдачу лицензий, разрешающих уничтожение гнезд, яиц и птенцов чаек, сократилось с 2633 до 1601.