Неизвестные дроны стали причиной закрытия аэропортов в скандинавских странах

2 минуты чтения 09:08

Норвежские власти закрыли воздушное пространство над аэропортом столицы страны Осло из-за появления в небе неизвестных беспилотников. Об этом, как пишет местное издание Verdens Gang, сообщила руководитель отдела коммуникаций воздушной гавани Моника Фастинг.

По ее словам, часть рейсов перенаправляют в другие аэропорты, а еще несколько продолжают кружить над Осло в ожидании разрешения на посадку. При этом она не уточнила, как скоро аэропорт норвежской столицы возобновит работу в штатном режиме.

По данным сервиса FlightRadar, позволяющего отслеживать маршруты воздушных судов, закрытие воздушного пространства над аэропортом Осло затронуло от 12 до 14 рейсов. В частности, один из самолетов, направлявшийся из Бергена, вернулся во Флесланд.

Накануне вечером неизвестные беспилотники были замечены в небе над норвежскими военными объектами. Позже по подозрению в причастности к инциденту местные силовики задержали двух граждан Сингапура.

Одновременно власти Дании закрыли аэропорт столицы страны Копенгагена в Каструпе. Как сообщалось, причиной стали несколько крупных дронов, которые были замечены в небе над воздушной гаванью. Из-за закрытия воздушного пространства, несколько рейсов, следовавших в Каструп, были перенаправлены в другие аэропорты, а позже воздушная гавань Копенгагена возобновила работу в штатном режиме. 

10 сентября о нарушении своего воздушного пространства группой российских беспилотников сообщили власти Польши. Спустя три дня о похожем инциденте заявили в Румынии. В Москве в обоих случаях отрицали свою причастность.

Позже в главы МИД Великобритании и Польши предупредили Москву о том, что в случае повторного вторжения российских истребителей, ракет или беспилотников в воздушное пространство стран НАТО они будут сбиты.

