Мужчина случайно нашел похороненного живьем младенца

Двадцатидневная девочка была найдена заживо погребенной под слоем земли в Индии. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных, врачи борются за ее жизнь, сообщает Би-би-си.

По данным издания, младенца случайно обнаружил пастух, пасший коз. Он услышал слабый плач, доносившийся из-под земляного холма, и, приблизившись, заметил торчащую из земли детскую руку. Мужчина позвал жителей деревни, а те вызвали сотрудников полиции, которые откопали ребенка и доставили в больницу.

Этих девочек воспитывают как мальчиков Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей Мир 13 минут чтения

Руководитель медицинского колледжа доктор Раджеш Кумар рассказал журналистам, что девочку привезли в понедельник в крайне тяжелом состоянии. Она была вся в земле, с признаками удушья, поскольку грязь попала в рот и нос. На теле были укусы насекомых и, возможно, следы нападения животного. По словам врача, через сутки наблюдалось небольшое улучшение, но затем состояние ребенка ухудшилось из-за инфекции. «Прогноз неблагоприятный, но мы делаем все возможное, чтобы ее спасти», — отметил Кумар.

Сообщается, что полиция пока не установила родителей девочки, расследование продолжается. Как пишет Би-би-си, подобные случаи в Индии нередко связывают с традиционным предпочтением сыновей в семьях. Правозащитники отмечают, что девочек часто рассматривают как финансовое бремя, особенно если речь идет о малообеспеченных родителях. По оценкам общественных организаций, миллионы женщин в Индии стали жертвами абортов по признаку пола и детоубийств. Несмотря на запрет определять пол ребенка до рождения, работают подпольные клиники, а случаи убийства новорожденных девочек по-прежнему происходят.

«Молчи, сынок» В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя Криминал 20 минут чтения

В 2019 году журналисты Би-би-си уже сообщали о похожем происшествии. Тогда в Индии нашли недоношенную девочку, похороненную заживо в глиняном горшке. Ее удалось спасти.

Ранее СМИ фиксировали изменения в гендерных предпочтениях будущих родителей. Если раньше все мечтали, в основном, о сыновьях, то теперь все чаще предпочитают дочерей. Исследователи отмечали, что постепенные сдвиги происходят даже в Индии и Китае, хотя дисбаланс в сторону мальчиков там по-прежнему сохраняется в силу традиций.