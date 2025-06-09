Родители во всем мире стали предпочитать дочерей сыновьям

Гендерные предпочтения будущих родителей меняются. Если раньше они больше хотели сыновей, но теперь стали предпочитать дочерей. Причем ситуация изменилась как в развивающихся, так и в развитых странах, сообщает The Economist.

По расчетам издания, с 1980 года из-за доступности ультразвукового исследования в мире родилось примерно на 50 миллионов девочек меньше, чем могло бы родиться. Это связано с тем, что УЗИ давало возможность выбора, и от плода женского пола чаще избавлялись. На этом фоне в 2000 году число рожденных мальчиков превысило норму примерно на 1,7 миллиона. Даже в 2015-м этот показатель был на уровне миллиона, а в этом году, по оценкам The Economist, он упадет примерно до 200 000. Такое резкое снижение дисбаланса соответствует примерно семи миллионам спасенных девочек с 2001 года, отмечает издание.

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Предпочтения родителей часто зависят от уровня жизни и образования. В развитых странах, согласно данным The Economist, родители чаще хотят девочек. Страны, где ранее наблюдался сильный перекос в сторону мальчиков, теперь начали возвращаться к естественному уровню. Изменения происходят даже в Индии и Китае, хотя дисбаланс в сторону мальчиков там по-прежнему сохраняется в силу традиций.

Тенденцию также подтверждают клиники, которые занимаются лечением бесплодия и проведением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), пишет журналисты. В ходе этой процедуры можно выбрать пол ребенка, и в последние годы статистика не в пользу мальчиков, поясняют опрошенные изданием специалисты. Кроме того, дочерей чаще выбирают приемные родители.

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Авторы статьи перечисляют несколько вероятных причин появления нового тренда: девочек легче воспитывать, они реже попадают в проблемные ситуации и становятся участниками криминальных историй, реже совершают самоубийства, лучше учатся и обгоняют мальчиков на всех этапах образования, они эмоционально доступнее и больше склонны помогать пожилым родителям. Еще один из аргументов сводится к тому, что успешные молодые женщины раньше покидают родительский дом, а мужчины часто остаются жить с родителями и так и не обзаводятся собственной семьей.