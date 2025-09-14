«Молчи, сынок»

В ночь на 1 января 1993 года в Каменске-Уральском жестоко убили семь человек. Тела с проломленными черепами и в лужах крови нашли лишь спустя несколько дней — они лежали в квартире, где погибшие отмечали Новый год. На столе осталась недопитая бутылка водки. Чтобы поймать преступника, потребовалось больше 30 лет. Как его задержали — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

В четыре утра 1 января 1993 года в дверь 40-летнего Владимира Иванова из Каменска-Уральского Свердловской области постучал его коллега по работе. Иванов работал водителем пригородного автобуса и в первый же день 1993 года должен был выйти на смену — но дверь никто не открыл. Коллега Иванова решил, что тот проспал или уехал куда-то с семьей на праздники, — и отправился на работу один. Иванов же так и не вышел на смену ни 2, ни 3, ни 4 января.

А 5 января потеряли и жену Иванова, 37-летнюю Лидию. Она работала продавщицей в продуктовом магазине и тоже не вышла на смену. Позже выяснилось, что детей Ивановых — 13-летнего Андрей и 12-летнюю Свету — тоже никто не видел.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию» Криминал 16 минут чтения

Ивановы жили на втором этаже. Соседи заметили, что все пять дней у них на кухне горел свет, а из квартиры никто не выходил. Была и другая странность: «Котенок орал дома [у Ивановых], а кошка тут, в коридоре. Как она выбежала, не знаю», — вспоминала соседка Галина.

Соседи заподозрили неладное — тогда Владимир, друг семьи, раздобыл лестницу и по ней залез на балкон к Ивановым. Сперва он почувствовал сильный запах — а затем увидел пол, залитый кровью, в которой лежали тела семерых человек. На кухонном столе осталась полупустая бутылка водки.

Открытые люди

В 14 часов 5 января соседи позвонили в дежурную часть, и на место прибыли сотрудники милиции. Они установили, что все семеро погибших имели травмы в области головы. В квартире нашли и орудие убийства — слесарный молоток, на котором остались следы крови и волосы пострадавших.

Поначалу милиционеры думали, что виноват в убийстве сам Владимир Иванов — пока не выяснилось, что его тело лежит там же. «Они думали, это Вовка всех убил. Но я, когда опознавал, сказал, что это точно он, — вспоминал брат Владимира Леонид. — У него череп был разбит. С правой или левой стороны, я сейчас не помню, глазница прямо вбита была молотком внутрь».

Cупруги Гилевы и Сергей Верзаков. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Лица остальных погибших тоже были сильно изуродованы, однако удалось установить их личности — кроме семьи Ивановых в квартире лежали тела их друзей, 53-летней Тамары Гилевой, ее 34-летнего мужа Виталия Гилева, а также 34-летнего Сергея Верзакова. Убийца оставил тела в разных местах квартиры: детей в ванной, Гилевых и Верзакова в спальне под кроватью, а супругов Ивановых — в другой комнате.

Семья Ивановых, по словам окружающих, была дружной. «Ни Володя, ни Людмила никому за свою жизнь зла не сделали, оба добрейшие, открытые люди, — говорил Леонид Яковлев, брат Владимира. — А дети? О таких ребятишках родители только могут мечтать: трудолюбивые, ласковые, первые помощники в доме».

Владимир был дружелюбным и веселым человеком. На работе его таким и запомнили — «парень, который всегда улыбается». По словам начальника, он был «надежным, крепким водителем, на которого можно положиться». В свободное время Владимир любил петь — даже подбирал под песни мелодии на баяне или гитаре. Еще он выращивал комнатные растения, и у него была кошка — незадолго до Нового года у нее родились котята.

Ложный след Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе Криминал 14 минут чтения

Людмила была общительной и приветливой — поэтому все в поселке ее знали. «В работе она человек незаменимый: отзывчивая, безотказная, добрая. Со своим личным временем не считалась, в любое время подскажет, заменит, — вспоминала Марина Ковалева, заведующая магазином, в котором в прошлом работала Иванова. —

Андрей учился в восьмом классе, Света — на год младше. О детях хорошо отзывались в школе.

Тамара Гилева дружила с семьей Ивановых. Почти всю жизнь она провела в Каменске-Уральском и работала санитаркой в местной больнице (по другой информации — в торговле, где и познакомилась с Людмилой Ивановой).

Сергей Верзаков был родственником Виталия Гилева. Он жил отдельно от жены и дочери и несколько лет работал директором школы-интерната в селе Брюхово Пермского края. Под руководством Верзакова в школе достроили столовую и купили новый трактор.

Ивановы жили скромно. «Володя все мечтал “запорожец” купить, а денег только на мебельную стенку наскребли, — вспоминала Галина Яковлева, жена Леонида. — Когда ее устанавливали, Людмила все шутила: “Вот тебе, папа Вова, и машина”». Стенку Ивановы купили прямо перед Новым годом.

Гилевы были более предприимчивы: они скупали ваучеры, а еще перепродавали дефицитные вещи.

Странный попутчик

Убийство в Каменске-Уральском вызвало колоссальный резонанс. На похороны пришло больше тысячи человек — всего в городе проживало около 200 тысяч.

Район Чкаловский, где все случилось, считался криминальным — и убийцу стали искать среди местных жителей, имевших судимости. Тогда милиционеры допросили 120 человек, но не нашли зацепок. Еще следователи установили, что преступник ограбил квартиру. Они проверили рынки, где могли сбывать краденое, но это не дало результатов.

«На розыск преступника бросили все силы и местные милиционеры, и областное УВД, и прокуратура. Помощь оказывала Москва и соседние области, — рассказывала следователь Ксения Алиментьева. — Даже местные преступники, которых каждый день трясли, пытались отыскать в своих рядах убийцу».

По основной версии, убийца был знаком с погибшими и отмечал Новый год вместе с ними — в бутылке водки, которая осталась на столе, нашли препарат клофелин, который может оказывать снотворное действие. Следователи через СМИ стали искать свидетелей, которые могли увидеть в компании Гилевых, Ивановых и Верзакова кого-то подозрительного.

Они установили, что Гилевы и Верзаков днем 31 декабря сели на электричку, которая шла от Екатеринбурга до Каменска-Уральского, где жили Ивановы — убийца мог ехать вместе с ними. «Вагон был полностью заполнен пассажирами, и они не могли не обратить внимание на Гилевых и Верзакова, которые активно общались между собой, вели оживленную громкую беседу, — говорил журналистам газеты “Каменский рабочий” следователь Владислав Игнатов. — Возможно, в беседе принимали участие и интересующие следствие люди».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Через СМИ милиционеры пытались найти пассажиров электрички, которые могли запомнить кого-нибудь, кто общался с Гилевым и Верзаковым. И кто-то действительно вспомнил, что к Гилеву и Верзакову подсел мужчина. «Стройный, молодой мужчина в возрасте от 23 до 27 лет, ростом около 180 сантиметров. Был одет в дубленый полушубок коричневого цвета с черным меховым воротником типа цигейки и шапку из меха, похожего на мех нутрии. В электропоезде он очень активно общался с Гилевыми и Верзаковым», — описывал приметы преступника следователь со слов свидетеля.

Еще следователи выяснили, что после 23 часов 31 декабря Людмила Иванова, Тамара Гилева и «какой-то мужчина» спорили, стоя около железнодорожного переезда. Да и в саму новогоднюю ночь в квартире Ивановых происходили конфликты — из нее не раз выходили люди.

«В микрорайоне, где жили Ивановы, в новогоднюю ночь было довольно оживленное движение. Маловероятно, что никто не видел гостей Ивановых в это время, — говорил следователь Игнатов. — Убийца или убийцы могли уйти из квартиры под утро и уехать любым видом транспорта. И тут они не могли покинуть поселок незамеченными».

Милиция обратилась за помощью к жителям района, однако люди неохотно шли на контакт со следствием. За помощь в поимке преступника обещали вознаграждение, но и это не дало результатов.

На месте убийства нашли более 60 отпечатков пальцев преступника, а его генетический материал обнаружили на одежде, окурках, мебели и бутылке водки. Однако таких отпечатков не было в базах преступников. Своих жертв преступник не оставил в живых, и они не могли рассказать о нем. Камер видеонаблюдения в Каменске-Уральском тогда не было, федеральная база данных ДНК еще не появилась — в итоге по горячим следам убийцу поймать не смогли, и в 1993 году расследование дела прекратили.

Лучший мужчина на свете

22 января 2025 года в частный дом в Белогорске Амурской области ворвались бойцы СОБР. В доме жили 53-летний Виктор Петриченко, его гражданская жена Жанна и двое детей — их 17-летний сын и дочка Жанны от первого брака. Когда нагрянули силовики, семья готовилась к сну.

«Они ворвались, давай все крушить, посуда полетела. Я пыталась их остановить, но полицейский сказал мне: “Вообще рот закрой, запакуем сейчас тебя, и тоже поедешь вместе с ним!” Меня в комнату закинули, — вспоминала Жанна. — Витю скрутили, он говорил: “Что случилось, не пойму, вы мне объясните. Что вам надо?” Я смотрю, он белый уже». Со словами «Вспоминай девяностые года» Петриченко задержали и этапировали в Каменск-Уральский — он оказался главным подозреваемым в убийстве Ивановых, Гилевых и Верзакова.

Виктор Петриченко родился в городке Шамалды-Сай в Кыргызстане (в то время — Киргизской ССР) в 1972 году, окончил местную школу и поступил в колледж на электрика. В молодости он отсидел два года за кражу и хранение кастета, а после выхода на свободу переехал в Амурскую область и устроился электромонтером на колбасный завод. Коллеги отзывались о нем положительно.

В 2000-х годах Петриченко познакомился со своей будущей женой, Жанной, — они встречались год, а потом съехались. Он честно признался Жанне, что по молодости в 1990-х отсидел два года, но ее это не смутило. «Он рассказал, что в Сосновке в селе украли с каким-то парнем магнитофон или колонки. Вот за это он сидел, и все. Про убийство он никогда не говорил», — вспоминала Жанна.

Виктор Петриченко. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Петриченко вел спокойную семейную жизнь — дом и работа, никаких проблем с законом. Спустя несколько лет у пары родился сын. Ему диагностировали задержку речевого развития: до 10 лет мальчик не разговаривал. Петриченко стал для него заботливым и любящим отцом. «Все соседи мне завидовали, что такой у меня мужик золотой», — говорила Жанна.

Когда Петриченко задержали, Жанна очень переживала за него и детей. В виновность мужа она не поверила — «хоть убейте», говорила женщина. «Дома сколько у нас скандалов было, я что только не учиняла, и била даже его, а он никогда. Ну ладно трезвый держал себя в руках, но ведь и пьяный тоже не срывался, не бил, не орал. Если он такое действительно совершил, то за эти годы он бы как-то себя проявил, — говорила Жанна. — Я сужу по тому, каким он был со мной эти 25 лет. Он для меня самый лучший мужчина на свете, и больше я такого не найду».

По словам Жанны, в виновность Петриченко не поверили и соседи. Они его всегда уважали, а после задержания собирали посылки в СИЗО.

Окурки и бутылка водки

Материалы дела более трех десятилетий лежали в архиве Каменск-Уральского следственного отдела, пока в ноябре 2024 года правоохранители вновь не взялись за расследование.

«Когда мы подняли это дело, оно оказалось в хорошем состоянии, — говорила следователь Ксения Алиментьева. — Семь томов, страницы пожелтели от старости. Изучили, запросили вещественные доказательства. Назначили по ним экспертизы, их было много». Правоохранители провели новые экспертизы, уже с современным оборудованием и методиками, а ДНК, выделенную из образцов генетического материала, оставшегося на месте убийства семьи Ивановых, пробили по базе. Она совпала с материалом мужчины, которого судили за разбой в 2017 году. Следователи стали проверять его близких родственников — отца, брата, сестру, сына. Братом того мужчины оказался Виктор Петриченко.

«Кубанский душитель» Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили Криминал 23 минуты чтения

Отпечатки пальцев Петриченко также совпали с теми, что в 1993 году обнаружили на мебели и бутылке водки в квартире Ивановых. На тот момент Петриченко еще не привлекался, и отпечатки не помогли следователям установить его личность. При этом у него взяли отпечатки в 1995 году — тогда Петриченко, находясь в розыске за кражу в Амурской области, попался на хранении кастета в Оренбурге. Но и в тот раз связать его с убийством в Каменске-Уральском не удалось — единой базы отпечатков у МВД еще не было, а Петриченко, зная, какое преступление за ним числится, быстро признал вину за мелкое преступление и отсидел всего два года.

Чтобы наверняка убедиться в вине Петриченко, следователи пообщались со свидетелями. «По этому убийству в 1993 году допросили 120 свидетелей, из них [к 2025 году] 60 скончались уже, — говорила следователь Ксения Алиментьева. — Мы стали вызывать оставшихся 60 повторно, и отозвались все! Проблем с неявкой не было, хотя многие переехали в другие города. Никто не отказался, приходили по первому звонку, хотели помочь — это уникальный случай».

22 января 2025 года бойцы СОБР и полицейские из Свердловской и Амурской областей задержали Петриченко, а после доставили его спецбортом в Каменск-Уральский. Его появление в местном отделе полиции вызвало ажиотаж. «Собрались все сотрудники уголовного розыска, бывшие и действующие, их начальники, бывшие следователи прокуратуры. Все хотели увидеть его и посмотреть ему в глаза, — вспоминала Алиментьева. — Ощущение создалось, что не было ни одного бывшего сотрудника, кто не знал бы про это убийство».

Поначалу Петриченко притворялся, будто не понимает причину задержания. Потом начал выдвигать свои версии — мол, что просто пил и курил в той квартире, но никого не убивал. Но вскоре он признался, что все эти годы жил в ожидании сотрудников полиции.

Друзья приехали

Петриченко рос в полной и небедной семье. Однако отец, ранее судимый за кражу, с юности брал сына на преступления — они вместе ездили по России и в разных городах грабили людей. «В основном обворовывали случайных попутчиков в поездах, используя для этого клофелин, — рассказывала Алиментьева. — При смешивании с алкоголем он действовал как сильнейшее снотворное, при этом не имел вкуса и запаха». Сам Петриченко объяснял их с отцом занятие «тяжелыми временами» — работы не было, денег не хватало.

Молодой Петриченко. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Утром 31 декабря 1992 года 21-летний Петриченко и его отец завершили очередную вылазку. Они попрощались на главном вокзале Екатеринбурга — отец уехал, а Петриченко с молотком и клофелином ненадолго задержался. На вокзале он и повстречал Гилевых и Верзакова, которые собирались ехать в Каменск-Уральский праздновать Новый год.

Гилевы и Верзаков были хорошо одеты — шубы, меховые шапки, а у Тамары было много золотых украшений. Петриченко обратил на это внимание и задумал их ограбить, однако возможности не представилось — на вокзале было полно людей, а вскоре Гилевы и Верзаков сели бы на электричку. Тогда Петриченко решил с ними познакомиться и расположить к себе. Петриченко предложил им выпить, а после рассказал трогательную историю — якобы ему не с кем отметить Новый год. Гилева пожалела нового знакомого и позвала его отпраздновать вместе — так Петриченко сел в электричку и направился в Каменск-Уральский.

Тем временем ничего не подозревающие Ивановы суетились перед праздником. Людмила готовила еду и поручила Владимиру купить к столу яблок. Тот поспешил в магазин и по пути встретил двоюродного брата, Леонида Яковлева, — они были очень дружны, часто семьями ходили друг к другу в гости, а Новый год всегда отмечали вместе. Братья обменялись поздравлениями, и Владимир по традиции позвал Леонида к себе.

За домом у бабушки Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться Криминал 38 минут чтения

«Он мне такую вещь сказал: “Поезжайте к нам. У меня друзья приехали, я выпить все равно не смогу, потому что мне в четыре часа снова ехать в рейс”, — вспоминал Леонид. — Он не мог пить, потому что относился к этому очень серьезно». Леонид планировал прийти, однако в последний момент передумал — остаться дома убедила жена. «Супруга сказала: “Ну что мы поедем? Володьке пить нельзя, а остальные уже все выпили”. И мы не поехали», — говорил он.

А Людмилу днем 31 декабря пришла проведать подруга Валентина. Праздник она собиралась отмечать в Нижнем Тагиле, у старшей дочери и ее мужа — они как раз переехали в новую квартиру и позвали родственников в гости. Людмила дала подруге в дорогу копченой колбасы и еще каких-то продуктов, но все-таки предложила остаться. «Она говорила: “Что вы поедете на Новый год туда? Оставайтесь, потом съездите”, — вспоминала Людмила. — Я ответила: “Нет, нас там сегодня ждут”». Приглашали Ивановы и сестру Владимира, Лидию Иванову, — однако она уехала отмечать к подруге, поэтому отказалась.

В итоге за стол сели восемь человек: Владимир и Людмила Ивановы, их дети Света и Андрей, Тамара и Виталий Гилевы, Сергей Верзаков — и 21-летний Виктор Петриченко.

60 ударов молотком

Петриченко спрятал в квартире Ивановых слесарный молоток. В пять вечера компания начала праздновать. На кухне стояла бутылка водки — Петриченко улучил момент, когда взрослые вышли покурить, и добавил в нее клофелин — а после разлил алкоголь по стаканам. Сам он при этом пил из другой бутылки.

Осторожно, дальше в тексте описаны сцены убийства

Орудие убийства. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Вскоре все заснули, и Петриченко взял в руки молоток. Первым он напал на Владимира Иванова. Тот крепко спал, лежа лицом вниз. Петриченко ударил его по затылку. Иванов, крупный и сильный мужчина, начал подниматься, но убийца навалился сверху и продолжил наносить удары — всего их насчитали 14, кости лица были переломаны. Следующим стал Сергей Верзаков — он получил 13 ударов молотком.

Дети не пили алкоголь, поэтому не находились под действием снотворного. Когда Петриченко добивал Верзакова, Андрей вошел в комнату. Петриченко позвал мальчика на кухню, и там пять раз ударил молотком по голове. Андрей потерял сознание и еще несколько часов оставался жив — но оказать ему помощь было некому. Следом Петриченко заманил на кухню Свету и ударил ее по голове 10 раз. После этого он перетащил тела детей в ванную. Последними Петриченко убил Людмилу Иванову, Тамару и Виталия Гилевых — тоже многократно бил молотком по голове. Никто из жертв не сопротивлялся.

В пять утра Петриченко отложил молоток. Какое-то время он отмывался и переодевался, потом сидел на кухне — курил и пил водку. Потом он собрал в сумку награбленное: ваучеры, деньги, норковые шапки, а также свитера и джинсы, которые снял с убитых супругов Гилевых, — всего на сумму более 86 тысяч рублей. В семь утра он захлопнул дверь в квартиру и отправился на вокзал.

Нехорошая квартира

3 января в город вернулась Лидия Иванова, сестра убитого Владимира. У себя под дверью она обнаружила записку от Светы. «Племянница мне написала: “Срочно придите к нам”. Не знаю зачем — видимо, хотела, чтобы я в гости пришла, — вспоминала Лидия. — Я пошла, но все закрыто было, только свет горел, кошки мяукали». Тогда Иванова пошла к соседям — может, что случилось? Жильцы дома уверяли: все нормально, подозрительного шума они не слышали.

А через два дня Владимир, друг семьи, залез через балкон в квартиру Ивановых и увидел лужи крови и тела людей. «Когда квартиру вскрыли, меня трясло. Меня пригласили на опознание. Я узнала Тамару, а Володю — не узнать было, только по шраму на руке. У него рука болела, нарыв сильный был, операцию [делали]. А детей мне даже не показали. Я их даже не увидела, — говорила Лидия. — Володя был против дружбы жены с Тамарой. Я случайно узнала, что в ту ночь Люда и Володя поссорились. Подростки видели, как она выбежала на улицу в одном платье и кричала: “Вернись”. Видимо, брат был недоволен тем, что приехали эти гости, и хотел уехать, но жена его вернула домой».

Милиционеры опечатали квартиру Ивановых — только спустя полгода родственники получили ключи. По словам Лидии, тяжелее всех переживала трагедию мать Владимира. «Мама после этого ослепла и слегла, хотя была здоровая и крепкая женщина», — говорила она.

Убитых похоронили в закрытых гробах, семью Ивановых, родителей и детей, — в одной могиле на Ивановском кладбище Каменска-Уральского.

Лидия жила в доме напротив — ей было невыносимо каждый раз ходить мимо окон квартиры, где убили ее родных. Лидия была с ними близка, а племянников очень любила и помогала их растить — Света и Андрей даже называли ее «Няня Лида». В итоге сестра Владимира переехала. Квартиру Ивановых продали. «Перед тем, как заселиться, [новые жильцы] звали священника, — говорила соседка. — Он им квартиру освещал, только потом смогли в ней жить».

«Когда-то приходится расплачиваться»

«Сознался Петриченко уже во время следственных действий — вспоминала Алиментьева. — Я ему сказала: “Ты же там был в квартире? Нарисуй, что там было”. И он так все нарисовал, как будто только что оттуда вышел». Петриченко запомнил даже детали — где оставил свою одежду, где лежал молоток и валялись окурки. На следственном эксперименте он в точности показал, как ходил по комнатам и убивал людей.

По словам Алиментьевой, Петриченко признался, когда осознал безвыходность своего положения — отпечатки пальцев и генетический материал с места преступления однозначно указывали на него, а его внешность описали свидетели. «Я думала, он будет более агрессивный, а он оказался очень спокойный, хладнокровный, сдержанный. Излагает все последовательно. Только взгляд жесткий, тяжелый, — говорила Алиментьева. — Когда он с материалами уголовного дела знакомился и перелистывал фотографии своих жертв, у него даже глаз не дернулся. Возможно, причины такой жестокости и отсутствия эмпатии связаны с его детством».

Будет немного больно Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери Криминал 20 минут чтения

Еще ребенком Петриченко научился орудовать молотком. Его семья жила в сельской местности, где люди разводили животных на мясо и сами их забивали. Однажды отец вместе с маленьким Витей забил молотком кролика — Петриченко вспоминал эту историю уже после своего задержания.

Жена и дети не подозревали, что Петриченко убил семь человек — единственным, кому он сознался, был отец. «Ну, сынок, молчи», — ответил он на историю сына. Петриченко и молчал — но все 30 лет ждал, что за ним придут. Если на ночь в их доме оставались гости, Петриченко запирал дверь в спальне на ключ — как он признавался позже, боялся, что с его семьей могут поступить так же.

После задержания Петриченко, по словам Алиментьевой, «как будто выдохнул, успокоился и смирился». Из СИЗО он регулярно писал родным письма. «В первом письме он написал: “Когда-то приходится расплачиваться”. Писал, что больше всех скучает по внучке. Она ему хоть и не родная, но как он ее любит, — говорила Жанна. — А в последнем письме написал, что собирается на СВО и нам нужно с ним пожениться. Мы не зарегистрированы официально».

Жанна «понимала, что он нехорошее совершил», но до конца поверить в вину мужа не могла. Она готовилась к суду — давать показания в защиту Петриченко.

«Хоть на рожу его посмотреть»

30 апреля 2025 года в Каменске-Уральском начался судебный процесс над Виктором Петриченко. Его обвиняли в умышленном убийстве. На заседания Петриченко приходил в медицинской маске, скрывающей лицо.

Петриченко в суде. Фото: прокуратура Свердловской области

В суде давали показания родственники погибших — была там и Лидия Иванова, сестра Владимира. Когда зачитывали детали преступления, она закрывала уши и плакала. Под конец заседания она не могла сдержать эмоций. «Столько людей убил! Детей за что? Еще рожу прячет. Сволочь ты самая настоящая, еще и адвокат у тебя есть!» — кричала она Петриченко.

По настоянию адвоката Петриченко заседания неоднократно переносили. После одного из таких переносов Лидии Ивановой стало плохо, и из здания суда ее увезли на скорой. «Дали бы автомат, я бы его сама расстреляла сейчас, вот здесь, на месте. Я что, каждый раз буду к этой сволочи ездить?» — говорила она.

Под конец очередного заседания Лидия со словами «хоть на рожу его посмотреть» подошла к Петриченко. Несколько человек попытались ее остановить, но она все-таки приблизилась к решетке и показала Петриченко фотографию семьи Ивановых — кадр был сделан летом, за несколько месяцев до того, как тот забил их молотком. «Посмотри, кого ты убил! Им бы жить и жить, этим деткам! Отвернулся? Жил 32 года, праздновал, Новый год отмечал, а у нас каждый Новый год — поминки!» — кричала Лидия Иванова. Уже в коридоре она пояснила журналистам: «Я ни одного Нового года не отмечала с тех пор. С 31 на 1 мы накрываем стол, мы садимся и поминаем».

На суде Петриченко признал вину по всем семи убийствам и грабежу. «Я думаю, что он не раскаивается. Когда я его спрашивала: “Как вообще у тебя рука поднялась?”, он говорил: “На тот момент жизнь человека для меня ничего не стоила”, — говорила следователь Ксения Алиментьева. — После убийства семи человек он ехал в автобусе и переживал только о том, что забыл на раковине золотые украшения».

Петриченко продлили заключение под стражу до 7 октября 2025 года. Судебный процесс еще идет, приговора пока нет. Сейчас на смертную казнь действует мораторий, а пожизненное заключение суд применить не имеет права — у преступления истек срок давности. Поэтому максимальное наказание, которое может получить Петриченко — 15 лет лишения свободы.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности