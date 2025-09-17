EN
Летающие автомобили столкнулись в Китае

2 минуты чтения 20:19 | Обновлено: 20:29

В китайском городе Чанчунь во время репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля, сообщает CNN. Инцидент произошел за несколько дней до начала пятидневного авиашоу.

Речь идет об электрических летательных аппаратах вертикального взлета и посадки (eVTOL), разработанных Xpeng Aeroht — дочерней структурой китайского производителя электромобилей Xpeng. Машины этого типа способны подниматься и садиться вертикально, как вертолеты, и при этом оснащены электрическими двигателями. Они рассчитаны на полеты на высоте до трех тысяч метров и рассматриваются в Китае как основа так называемой «низковысотной экономики» — нового направления, которое объединяет воздушное такси, доставку грузов дронами, а также использование подобных аппаратов в туризме, сельском хозяйстве и для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

По данным Xpeng Aeroht, оба аппарата выполняли сложный полет в плотном строю, когда произошло столкновение. Один из автомобилей получил повреждения корпуса и загорелся после вынужденной посадки. Сообщается также, что пострадал один из пилотов.

Видео аварии распространились в китайских соцсетях и попали в эфир государственных СМИ. На кадрах видны клубы дыма, пожарные машины и скорая помощь. Местные власти сообщили, что экстренные службы действовали оперативно и уже начали расследование.

Понятие «низковысотная экономика» впервые появилось в ежегодном правительственном отчете Китая в 2024 году как перспективное направление развития. По оценке агентства «Синьхуа», к 2025 году объем рынка может достичь 206 миллиардов долларов, а к 2035 году вырасти до 482 миллиардов. 

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Компании вроде Xpeng Aeroht стремятся занять позиции на этом рынке. По данным CNN, к 2023 году в стране работало более 2 тысяч производителей дронов и свыше 20 тысяч компаний, занятых в области беспилотной авиации. Инцидент в Чанчуне стал первым крупным ЧП с участием таких аппаратов на глазах у широкой публики и привлек внимание к рискам стремительно развивающейся отрасли, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Китай впервые вошел в десятку самых инновационных государств, сместив Германию на одиннадцатую строчку рейтинга.

