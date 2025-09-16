Самая страшная речная катастрофа России

5 июня 1983 года новый круизный теплоход «Александр Суворов», который выполнял рейс из Ростова-на-Дону в Москву, на полном ходу врезался в пролет железнодорожного моста под Ульяновском. Верхнюю палубу срезало. По официальным данным, погибли 176 человек — больше трети пассажиров. Крушение «Суворова» стало самой крупной речной катастрофой в истории СССР и современной России. Как человеческая ошибка привела к страшной трагедии — в рубрике «Холода» «Катастрофы».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

1 июня 1983 года теплоход «Александр Суворов» отправился в туристический рейс из Ростова-на-Дону в Москву. На его борту находилось более 400 человек. Многие из пассажиров были работниками угольной промышленности, которым дорогие билеты на круиз оплачивал профсоюз.

5 июня теплоход приближался к Ульяновску. Уже стемнело, и многие пошли на верхнюю палубу, чтобы посмотреть на огни города. В тот вечер Владимир (фамилия неизвестна) из Ростова-на-Дону был в каюте с женой.

— Пойдем наверх? Скоро город, а мы его так и не увидим — сидим тут, как запечные тараканы, — вспоминал слова жены Владимир в разговоре с «Комсомольской правдой».

— Что-то не хочется, — отмахнулся он.

Жена Владимира вышла из каюты и одна пошла на верхнюю палубу. Там было многолюдно: пассажиры также пришли смотреть советский детектив «Возвращение “Святого Луки”», который показывали в кинозале наверху. Через несколько минут после того, как ушла жена, оставшийся в каюте Владимир почувствовал странный «тягучий» удар. Теплоход, который до этого спокойно шел по реке, резко затормозил. Как рассказывал Владимир «Комсомольской правде», он сразу бросился наверх.

Самое массовое самоубийство в США Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне Общество 24 минуты чтения

Увиденное поразило его: вниз по трапу сплошным потоком лилась кровь. С железнодорожного моста, под которым остановился теплоход, сыпались бревна и зерно. Владимир поднялся выше и увидел гору окровавленных тел. Некоторые люди были еще живы, они шевелились и стонали. Возле трапа лежала девушка без ног, которая, как вспоминал Владимир, смотрела на него безумными глазами. Она сказала ему: «Скажите маме, что я жива». Через несколько секунд девушка умерла.

Возле входа в кинозал Владимир обнаружил тело жены с проломленной головой.

Шестая секция

Теплоход «Александр Суворов» построили в 1981 году на чехословацком заводе в городе Комарно. Из-за того что по проекту такие теплоходы были слишком высокими для дунайских мостов, верхнюю палубу «Александра Суворова» смонтировали уже после спуска корабля на воду. Это сделали в устье Дуная на судоремонтном заводе в украинском Измаиле.

Современный вид теплохода. Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia Commons

Вскоре после постройки теплоход поступил в Волго-Донское речное пароходство и выполнял туристические круизы. Одним из самых популярных направлений «Суворова» был маршрут из Ростова-на-Дону до Москвы. Сначала он шел по Дону, потом через канал сворачивал на Волгу. По пути он проходил мимо Волгограда, Казани, Ульяновска и Нижнего Новгорода с остановками в нескольких городах, прогулками и экскурсиями.

На теплоходе «Суворов» работали бар, два ресторана и библиотека. На верхних палубах был кинозал и танцплощадка. Водные круизы в СССР считались элитным видом отдыха. Путевки на круизы по Дону и Волге до Москвы стоили вдвое больше средней зарплаты советского человека (она составляла около 180 рублей в 1983 году, или 50–60 тысяч рублей в современном эквиваленте). Чаще всего такой отдых могли позволить себе сотрудники крупных предприятий, где всю или большую часть суммы оплачивал профком.

1 июня 1983 года на борту теплохода было 438 человек — 345 пассажиров и 93 члена экипажа. Позже следователи установили, что на борт пустили и безбилетных пассажиров — некоторых за взятку, других — по знакомству.

Капитаном судна был 52-летний Владимир Клейменов — он давно водил корабли по Дону и Волге. Его старший помощник — 32-летний Евгений Митенков — уже семь лет работал штурманом на водном транспорте. Рулевым был 20-летний Андрей Уваров с небольшим опытом работы: круиз на «Суворове» был лишь его третьим рейсом.

Вечером 5 июня 1983 года теплоход подходил к ульяновскому мосту (с 2009 года он вновь, как при постройке, называется Императорским). Судно должно было направиться в третий пролет. Его высота — 13,8 метра, самая маленькая среди судоходных пролетов мостов на Волге, но достаточная для прохода речных теплоходов.

Однако рулевой Андрей Уваров направил лайнер не в третий, а в шестой пролет — он значительно ниже и непригоден для судов такого типа. Четырехпалубный теплоход «Александр Суворов», один из крупнейших в речном флоте СССР, никак бы не мог пройти под ним. Более того, перед мостом судно должно было замедлить ход, но по непонятной причине рулевой вел его на максимальной скорости.

Перед смертью она оставила три письма В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну Криминал 14 минут чтения

В 22:40 по Москве, когда теплоход подошел к непроходимой секции, на мост въехал товарный поезд. Через несколько секунд судно на скорости 26 километров в час врезалось в пролет. Продолжая движение, теплоход протащил на себе полуторатонный участок моста и железнодорожное полотно — рельсы сместились на 40 сантиметров. У «Суворова» заглохли двигатели, но по инерции он прошел за пролетом еще 300 метров.

Поезд остался на мосту благодаря высоким ограждениям, но 11 вагонов из 53 завалились набок, и на теплоход посыпались бревна, уголь, щебень и зерно. Цистерна с топливом тоже сошла с рельс, но застряла в перилах моста. Из нее вытекал бензин — возгорания не случилось только чудом.

Верхнюю палубу «Александра Суворова» срезало: рубка, кинозал и танцплощадка были уничтожены. В этот момент там находилось около 200 человек.

Поезд на мосту. Фото: Public Domain

«Сначала что-то дернулось, и все. [Случилось] короткое замыкание: все сверкнуло, и дальше светопреставление», — вспоминал выживший пассажир теплохода Валерий Бескровный. После трагедии он перенес 64 операции и лишился обеих ног.

«Страшная мясорубка»

По официальным данным, из 438 человек в катастрофе погибло 176. Бывший следователь ульяновского управления КГБ Георгий Демидов вспоминал, что на месте верхних палуб была «страшная мясорубка»: от удара людей «перемололо» на части, многим оторвало ноги, руки и головы.

«Тем, кто пошел смотреть кино, срезало головы. Людей просто перемололо об этот мост. Было не разобрать, чья голова, а чьи ноги. Тела собирали буквально по кускам. Другие падали в Волгу, а вода холодная. С моста валились уголь, бревна, все остановилось. Ужас!» — рассказывал «Ленте» Сергей Ермаков, на тот момент замначальника службы локомотивного хозяйства Куйбышевской железной дороги, а позже мэр Ульяновска.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

Многие тела унесло течением. Милиция и спасатели вылавливали трупы в 200 километрах ниже по течению под Куйбышевом (название Самары в 1935–1991 годах). Очевидцы рассказывали о случаях мародерства: с тел, прибитых к берегу, снимали джинсы, обувь и ценные вещи.

Станислав Домбров, работавший в 1983 году заместителем начальника отряда ведомственной охраны Куйбышевской железной дороги, вспоминал в интервью каналу «Россия», как тонули пассажиры: «Я видел, что там творилось. Много людей было в воде. Хотя если бы они знали, что вокруг опор можно встать, многие могли бы спастись».

По воспоминаниям проводницы теплохода, матросы и обслуживающий персонал выносили раненых, которые просили им помочь.

Люди находились в шоке и не понимали того, что у них уже нет рук или ног. Многие умирали на руках у проводников, не дождавшись помощи

«Искалеченные дети, беременные женщины с разорванными животами. Близкие искали своих близких. Никаких криков — тихие стоны. Даже дети не плакали. Труп одной девушки, разорванной пополам, долго висел вниз головой. Пошел дождь, и по волосам стекала кровь. Это было страшно», — писала проводница капитану уже после судебного приговора.

Капитан катера милиции речного порта Ульяновска Вячеслав Гущин был одним из первых свидетелей катастрофы. Он вспоминал, что много лет после трагедии видел ночные кошмары.

«Я до сих пор как наяву вижу одну девушку. Рыженькую, очень хорошенькую. Ей отрезало обе ступни, — рассказывал Гущин “Ульяновской правде”. — Но она была в шоке, и, когда мы подняли ее на борт катера, вырвалась и побежала по палубе. Прямо на этих окровавленных обрубках. Я, наверное, тоже был в шоке. Потому что смотрел на нее, а в голове крутилась одна идиотская мысль: она же мне сейчас палубу поцарапает. Впрочем, палуба почти сразу стала красной от крови».

Чудом выжившие

Десяткам пассажиров чудом повезло выжить. Кто-то спустился вниз перед самой катастрофой, кто-то только собирался пойти наверх, а кто-то просто был внизу, в каюте.

«Нас осталось двое… Сил больше нет…» Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины Общество 23 минуты чтения

Пассажир по имени Акоп незадолго до катастрофы зашел с женой в кинозал. Но там было очень много людей, и в зале было душно. Тогда супруги спустились в каюту — и почувствовали удар. Пытаясь понять, что произошло, Акоп поднялся наверх и увидел льющиеся с верхней палубы потоки крови. Вокруг лежали оторванные конечности и головы.

Он рассказывал «Комсомольской правде», что скинул пиджак и размахивал им, пытаясь привлечь внимание людей на берегу и проходивших мимо судов. По его воспоминаниям, помощь пришла только через 40 минут. Спасатели спустили на воду шлюпку и загрузили туда раненых, которые были ближе всего к ним.

Бывшая инструктор ульяновского обкома КПСС Лидия Хлопина вспоминала, что на процедуру опознания несколько дней подряд приходила женщина, которая потеряла своего 10-летнего сына. В списках погибших и пострадавших его не было. Через несколько дней выяснилось, что после крушения мальчик испугался и спрятался в каюте, где его нашли живым.

Еще одного подростка, по словам Хлопиной, бабушка в последний момент послала с верхней палубы за теплой кофтой в каюту: вечером на Волге было прохладно. Выжила ли бабушка, Хлопина не уточняла

Двое инженеров из Донецкой области отправились в круиз со своими семьями. Мужчины решили спуститься вниз, а их жены остались на верхней палубе и погибли в момент столкновения с пролетом моста.

«Двоих приятелей-мужичков бдительные люди допрашивали: как это случилось, что их жены погибли, а они живы остались? Рассказали: жены звали кино смотреть, но они отказались, потому что бутылка была, и остались в каюте. Эта бутылка спасла им жизни», — говорилось в статье «Комсомольской правды», которая вышла в 1991 году. Это была одна из первых подробных публикаций о катастрофе.

Другим повезло меньше. Хлопина вспоминала, что одна семья не успела на круиз, но потом все же попала на борт теплохода. Акушер-гинеколог из Армении купил две путевки — для жены и 10-летней дочери. Они опоздали на теплоход в Ростове-на-Дону. Тогда врач приехал за ними на машине, догнал «Суворова» в другом городе и посадил на него жену и дочь. Через несколько дней его позвали в Ульяновск на опознание тел: в момент столкновения его семья находилась на верхней палубе.

В ближайшие часы после катастрофы больницы Ульяновска принимали пострадавших. В центральной городской больнице раненых клали на матрасы прямо в холле и распределяли в отделения. Ульяновские врачи были шокированы количеством пострадавших, которых привезли почти одновременно.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию» Криминал 16 минут чтения

Травмы пассажиров были очень серьезными: у многих оторвало конечности, был сломан позвоночник, ребра и бедренные кости. Экс-заведующий травматологическим отделением ульяновской больницы Алексей Чулков вспоминал, что хирургам пришлось проводить много тяжелых операций, промывать и обрабатывать рваные раны. Все осложнялось еще и тем, что раны были грязными и засыпанными зерном и угольной крошкой.

Пассажиры теплохода, которые находились на нижних палубах, почти не пострадали. Многие прервали путешествие и вернулись домой, но некоторые решили продолжить круиз уже на другом теплоходе.

«Суворова» сразу после катастрофы отбуксировали в затон неподалеку от места трагедии. Экипаж не отпускали на берег: следователи вели допросы.

Секретное дело

В момент удара в рулевой рубке находились Митенков и Уваров. Оба они погибли. Но капитан Клейменов остался жив: его выбросило с 12-метровой высоты в воду: он отдыхал в капитанской рубке. В больнице он рассказал врачам, что его рубку оторвало от палубы, и он смог выплыть через образовавшееся отверстие.

«Не помню, как упал в воду. Пришел в себя. Увидел пустую лодку, забрался в нее. Подобрал четырех человек и поплыл к берегу», — говорил он на следствии.

Расследование по делу «Александра Суворова» засекретили, хотя в европейской и американской прессе новости о катастрофе появились уже через день. Министерство речного флота РСФСР коротко сообщило об аварии теплохода в официальном сообщении, но умолчало о количестве погибших.

Современный вид Императорского моста через Волгу. Фото: Wikimedia Commons

«Часто подобные аварии остаются незамеченными советскими СМИ, если в них не замешаны иностранцы», — писал The New York Times 8 июня. Но, как сообщил представитель «Интуриста», который организовывал туры для иностранцев, на борту были только советские граждане. «Представитель “Интуриста”, заявил, что у него нет дополнительной информации о катастрофе, но выразил скептицизм по поводу распространяемых в Москве сообщений о том, что число погибших достигло 170 человек», — добавил The New York Times. Подробные публикации о катастрофе в советских газетах появились только в 1991 году.

Сколько человек погибло в действительности, все еще остается неизвестным. Все потому, что чиновники могли не учесть безбилетников в своей статистике.

«Насколько мне известно, это крупнейшая катастрофа во всей истории речного флота. Ее нелепость, трагизм, колоссальное количество жизней, которые она унесла в обстоятельствах совершенно безобидных и безопасных, более того, абсолютно нормальных для обычного плавания, — все это не имеет аналогов. О ней не писали, а если и говорили, то обмениваясь лишь нелепыми, зачастую противоречивыми слухами, — поскольку не знали, что и думать тогда. Та беспримерная катастрофа трагической вехой обозначила новый этап: она стала последней, о которой запретили писать, и первой в безумном ряду страшных катастроф и аварий, буквально обрушившихся на нашу страну впоследствии», — писали в первой статье о катастрофе «Суворова», опубликованной в «Комсомольской правде».

Чтобы не афишировать информацию, в Ульяновск на несколько недель ограничили въезд, а документы проверяли даже на входе в магазины. Из ульяновского аэропорта в Ростов-на-Дону тайно доставили тело штурмана Митенкова. Гроб среди ночи поместили в военный грузовик и отвезли на кладбище, где похоронили без свидетелей.

В начале расследования следственная комиссия выдвинула версию, что штурман и рулевой в момент катастрофы спали или были пьяны. Такое предположение возникло из-за того, что вечером 5 июня на борту поздравляли с днем рождения повара.

Но экспертиза не показала наличия спирта в организме Митенкова и Уварова. Кроме того, штурман Митенков не употреблял алкоголь из-за язвы желудка

Появилось много конспирологических теорий. Одна из самых популярных — трагедия случилась из-за диверсии на борту. Некоторые считали, что катастрофу мог подстроить кто-то из команды, чтобы ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, входящий в состав МВД) не задержал экипаж за спекуляцию. В начале 1980-х годов транспортные работники часто везли с собой продукты: например, картошку или астраханские арбузы, чтобы потом перепродать. Следователи и оперативники проверяли эту версию, но ей не нашли подтверждений.

Эксперты находились в недоумении — почему экипаж, который много раз работал на этом маршруте, мог промахнуться мимо нужного пролета моста. На его сваях по ходу судна висел большой щит с надписью «Вход», заметный даже в темноте, а свидетели говорили, что пролеты даже издалека просматривались визуально. Береговые службы также предупреждали экипаж: они передавали радиосигналы и пустили предупредительные ракеты.

Современный вид теплохода. Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia Commons

Следователи сделали вывод, что в первую очередь к катастрофе привели халатность штурмана и рулевого, которые погибли в момент столкновения. Они нашли очевидцев, которые рассказали, что штурман в момент катастрофы не следил за маршрутом, а читал книгу. В материалах уголовного дела указано, что второй штурман Кандауров оставил теплоход на автоуправлении, которое нужно отключать при приближении к мостам, шлюзам и перед встречными судами. Помощник капитана и рулевой могли забыть об этом.

«В тот трагический день Митенков отпустил рулевого Уварова с вахты на собрание. Когда Уваров вернулся, передал ему управление теплоходом, а сам погрузился в чтение прихваченной на вахту книжки. Дальше все произошло в точном соответствии с характеристикой, данной Уварову подсудимым Клейменовым. С заданного курса рулевой уже не свернул. То ли забыл о третьем пролете, то ли еще что. Тяжелая махина наплывала на роковой, шестой», — говорил на суде государственный обвинитель.

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

У следователей была еще одна версия. На шестом пролете моста стояла будка железнодорожного путевого обходчика. Экипаж мог принять ее за тот самый щит «Вход» для судов, поднимающихся по Волге.

«Хорошо, есть кого судить»

На скамье подсудимых оказался только капитан теплохода Владимир Клейменов — несмотря на то, что в момент катастрофы у него было время отдыха. Его приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Также ему необходимо было возместить убытки на сумму 6000 рублей (и 1000 рублей судебных издержек). Это около двух миллионов рублей в современных деньгах.

Клейменова обвинили в том, что он недостаточно контролировал работу других членов экипажа, а после катастрофы не вернулся на корабль и не помог спасать людей.

Вид на Волгу и мемориал жертвам трагедии. Фото: Яндекс. Карты

«[После катастрофы] в вестибюле гостиницы “Венец” размещались люди, прилетевшие из Москвы. Была наша медицинская комиссия и двое или трое военных в форме высших офицеров. Слышу разговор, это было сказано вслух:

— А капитан жив?

— Жив.

— Хорошо. Судить есть кого», — вспоминал Валентин Земсков, бывший в 1983 году главным хирургом Ульяновской области.

Через четыре года Клейменова выпустили условно-досрочно, но он не успел вернуться к работе капитаном. Арест и приговор подорвали его здоровье: в СИЗО и колонии он потерял 20 килограммов и тяжело болел, у него начались проблемы с сердцем и гипертония. На свободе он устроился работать сторожем ремонтной базы. Через три года после освобождения, в 1990 году, Владимир Клейменов умер от сердечного приступа.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими Мир 7 минут чтения

Теплоход «Александр Суворов» восстановили: после крушения его отбуксировали на тот завод в Измаиле, где ему монтировали четвертую палубу. Сотрудники чехословацкого завода, на котором произвели судно, заново изготовили рубку, кинозал и трубы.

Теплоход снова вышел в рейс через год после катастрофы. «Суворова» перевели в Волжское пароходство — он выполнял круизы из Москвы в Астрахань и обратно. В 2025 году теплоход продолжает возить туристов по Волге: его эксплуатирует российская компания «ВодоходЪ». Цены на круизы варьируются от 16 до 120 тысяч рублей в зависимости от маршрута.

Через 25 лет после катастрофы в Ульяновске открыли мемориал жертвам трагедии. Авторы памятника установили рядом с православным крестом и якорем кусок металлического пролета моста, который был поврежден врезавшимся в него теплоходом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X