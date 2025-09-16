EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы самые инновационные страны

2 минуты чтения 21:12 16 сентября | Обновлено: 21:13 16 сентября

Китай впервые вошел в десятку самых инновационных государств мира, сместив Германию. Это следует из Глобального инновационного индекса ООН, пишет CNN.

В рейтинге за 2025 года мировым лидером остается Швейцария, которая возглавляет список с 2011 года. На втором месте расположилась Швеция, а на третьем — США. Китай занял десятое место, вытеснив Германию на одиннадцатое. В десятку также вошли Южная Корея, Сингапур, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

В отчете говорится, что Китай быстро сокращает отставание в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) со стороны частного сектора. В ближайшие годы он может выйти на первое место в мире по объему таких инвестиций. Уже в 2024 году на Китай приходилась примерно четверть всех международных заявок на патенты — это больше, чем у любой другой страны. Для сравнения: США, Япония и Германия в совокупности обеспечили около 40% таких заявок, но у всех трех стран показатели снизились.

Владение патентами считается важным индикатором экономической мощи и технологических компетенций государства, поясняет CNN. Однако в целом перспективы мировой инновационной активности остаются неустойчивыми. По оценкам авторов рейтинга, рост глобальных расходов на НИОКР в 2025 году замедлится до 2,3 % после 2,9 % годом ранее, и это уже минимальный темп с 2010 года, когда ощущались последствия мирового финансового кризиса.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Соавтор исследования Саша Вунш-Винсент отметил, что падение Германии на одиннадцатое место не стоит рассматривать как тревожный сигнал. По его словам, рейтинг не учитывает эффект от торговых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа в США. 

Глобальный индекс инноваций ежегодно анализирует широкий спектр данных — от числа патентных заявок и уровня инвестиций в исследования до развития цифровой экономики. В рейтинге всего 139 стран. Россия расположилась на 60-м месте, тогда как в 2021 году, например, она занимала 45-ю строчку. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве