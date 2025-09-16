Названы самые инновационные страны

Китай впервые вошел в десятку самых инновационных государств мира, сместив Германию. Это следует из Глобального инновационного индекса ООН, пишет CNN.

В рейтинге за 2025 года мировым лидером остается Швейцария, которая возглавляет список с 2011 года. На втором месте расположилась Швеция, а на третьем — США. Китай занял десятое место, вытеснив Германию на одиннадцатое. В десятку также вошли Южная Корея, Сингапур, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания.

В отчете говорится, что Китай быстро сокращает отставание в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) со стороны частного сектора. В ближайшие годы он может выйти на первое место в мире по объему таких инвестиций. Уже в 2024 году на Китай приходилась примерно четверть всех международных заявок на патенты — это больше, чем у любой другой страны. Для сравнения: США, Япония и Германия в совокупности обеспечили около 40% таких заявок, но у всех трех стран показатели снизились.

Владение патентами считается важным индикатором экономической мощи и технологических компетенций государства, поясняет CNN. Однако в целом перспективы мировой инновационной активности остаются неустойчивыми. По оценкам авторов рейтинга, рост глобальных расходов на НИОКР в 2025 году замедлится до 2,3 % после 2,9 % годом ранее, и это уже минимальный темп с 2010 года, когда ощущались последствия мирового финансового кризиса.

Соавтор исследования Саша Вунш-Винсент отметил, что падение Германии на одиннадцатое место не стоит рассматривать как тревожный сигнал. По его словам, рейтинг не учитывает эффект от торговых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа в США.

Глобальный индекс инноваций ежегодно анализирует широкий спектр данных — от числа патентных заявок и уровня инвестиций в исследования до развития цифровой экономики. В рейтинге всего 139 стран. Россия расположилась на 60-м месте, тогда как в 2021 году, например, она занимала 45-ю строчку.