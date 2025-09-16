В Еврокомиссии заявили о невозможности полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Власти Евросоюза не обладают достаточными полномочиями для полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России — соответствующие решения могут принять только власти входящих в блок стран. Об этом, как передает РБК, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер, выступая на совместной конференции с главой МВД Финляндии Мари Рантанен.

«Мы увидели довольно значительное снижение выдачи виз в последние годы, что хорошо. Мы снизились с четырех миллионов до <.> 500 тысяч. <…> Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств — членов, так что у Европейского союза нет возможности полностью запретить их выдачу <…> Мы видим, что в некоторых государствах — членах количество [выданных россиянам виз] немного растет, и это нас беспокоит. Мы ведем диалог с этими государствами о том, необходимо это или нет», — сказал он.

По словам Бруннера, к концу года Еврокомиссия планирует представить новую стратегию в отношении виз. В то же время он отметил, что она будет больше касаться «миграционной части». Чиновник пояснил, что новые рекомендации ЕК будут иметь своей целью.сформировать «общеевропейский подход» по вопросу нелегальной миграции.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничений на получение туристических шенгенских виз россиянами в рамках готовящегося 19 пакета европейских санкций в отношении России.

Так, российская газета «Известия», ссылаясь на депутатов Европарламента, писала, что .власти ЕС могут порекомендовать своим членам ввести квоты на выдачу шенгенских виз гражданам России.

В то же время издание Euractiv со ссылкой на источники утверждало, что в качестве возможной меры рассматривается полный запрет на въезд российских туристов. Как отмечалось, за него выступает ряд членов ЕС, имеющих общие границы с Россией.