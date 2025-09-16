EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Еврокомиссии заявили о невозможности полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

2 минуты чтения 07:38

Власти Евросоюза не обладают достаточными полномочиями для полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России — соответствующие решения могут принять только власти входящих в блок стран. Об этом, как передает РБК, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер, выступая на совместной конференции с главой МВД Финляндии Мари Рантанен.

«Мы увидели довольно значительное снижение выдачи виз в последние годы, что хорошо. Мы снизились с четырех миллионов до <.> 500 тысяч. <…> Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств — членов, так что у Европейского союза нет возможности полностью запретить их выдачу <…> Мы видим, что в некоторых государствах — членах количество [выданных россиянам виз] немного растет, и это нас беспокоит. Мы ведем диалог с этими государствами о том, необходимо это или нет», — сказал он.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

По словам Бруннера, к концу года Еврокомиссия планирует представить новую стратегию в отношении виз. В то же время он отметил, что она будет больше касаться «миграционной части». Чиновник пояснил, что новые рекомендации ЕК будут иметь своей целью.сформировать «общеевропейский подход» по вопросу нелегальной миграции.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничений на получение туристических шенгенских виз россиянами в рамках готовящегося 19 пакета европейских санкций в отношении России.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Так, российская газета «Известия», ссылаясь на депутатов Европарламента, писала, что .власти ЕС могут порекомендовать своим членам ввести квоты на выдачу шенгенских виз гражданам России.

В то же время издание Euractiv со ссылкой на источники утверждало, что в качестве возможной меры рассматривается полный запрет на въезд российских туристов. Как отмечалось, за него выступает ряд членов ЕС, имеющих общие границы с Россией.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем