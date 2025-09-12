EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

ЕС может ввести квоты на выдачу россиянам шенгенских виз

2 минуты чтения 11:28

Власти ЕС обсуждают меры по ужесточению режима выдачи шенгенских виз гражданам России. Среди них введение квот, увеличение сроков рассмотрения заявок и увеличение консульских сборов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на депутатов Европарламента.

Так, евродепутат из Чехии Томаш Здеховски сообщил, что некоторые европейские страны, особенно те, которые имеют общие границы с Россией, выступают за полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, тогда как популярные среди российских туристов члены ЕС, например, Франция и Германия, занимают более умеренную позицию.

«Более реалистичный вариант — сохранение ограничений, увеличение сроков оформления, повышение сборов или строгие ограничения количества выдаваемых виз, особенно в странах, которые больше всего обеспокоены рисками для безопасности», — предположил депутат.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

С ним согласился его коллега по Европарламенту внефракционный евродепутат Фернан Картхайзер. «Риск полного запрета существует, но станет ли это реальностью, сказать невозможно. Мы живем в иррациональном и зачастую истеричном климате. В таких обстоятельствах, к сожалению, нельзя исключать глупых и несправедливых решений», — сказал он.

При этом оба собеседника издания подчеркнули, что Брюссель не принимает окончательного решения по вопросу выдачи виз, а может лишь выразить политическую позицию и дать рекомендации странам-членам ЕС.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Как пишут «Известия», новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянами могут войти в 19 пакет санкций в отношении России, разработкой которого занимаются власти Евросоюза.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в ЕС сообщало о планах ограничить выдачу россиянам туристических виз.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 