ЕС может ввести квоты на выдачу россиянам шенгенских виз

Власти ЕС обсуждают меры по ужесточению режима выдачи шенгенских виз гражданам России. Среди них введение квот, увеличение сроков рассмотрения заявок и увеличение консульских сборов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на депутатов Европарламента.

Так, евродепутат из Чехии Томаш Здеховски сообщил, что некоторые европейские страны, особенно те, которые имеют общие границы с Россией, выступают за полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, тогда как популярные среди российских туристов члены ЕС, например, Франция и Германия, занимают более умеренную позицию.

«Более реалистичный вариант — сохранение ограничений, увеличение сроков оформления, повышение сборов или строгие ограничения количества выдаваемых виз, особенно в странах, которые больше всего обеспокоены рисками для безопасности», — предположил депутат.

С ним согласился его коллега по Европарламенту внефракционный евродепутат Фернан Картхайзер. «Риск полного запрета существует, но станет ли это реальностью, сказать невозможно. Мы живем в иррациональном и зачастую истеричном климате. В таких обстоятельствах, к сожалению, нельзя исключать глупых и несправедливых решений», — сказал он.

При этом оба собеседника издания подчеркнули, что Брюссель не принимает окончательного решения по вопросу выдачи виз, а может лишь выразить политическую позицию и дать рекомендации странам-членам ЕС.

Как пишут «Известия», новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянами могут войти в 19 пакет санкций в отношении России, разработкой которого занимаются власти Евросоюза.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в ЕС сообщало о планах ограничить выдачу россиянам туристических виз.