СМИ: страны Европы выступили за запрет на въезд для российских туристов

Власти стран Евросоюза активно обсуждают введение ограничений или даже полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом пишет портал Euractiv.

Издание отмечает, что меры, о которых идет речь, могут войти в новый 19 пакет европейских санкций в отношении России, который Брюссель планирует ввести уже на следующей неделе.

Как напоминает Euractiv, возможность введения подобных ограничений обсуждалась и раньше. В этот раз поводом для возврата к этой теме стало рекордное число россиян — более полумиллиона, — посетивших Европу этим летом.

Как сообщалось ранее, большинство стран ЕС, имеющих общую границу с Россией, уже серьезно ограничили или практически прекратили выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Речь идет, в частности, о странах Балтии и Польше. Власти этих государств призывают к полному прекращении их выдачи гражданам России.

В то же время, отмечает издание, популярные среди российских туристов европейские страны, такие как Италия, Испания, Греция и Франция, а также дружественная России Венгрия, сохраняют относительно либеральную позицию относительно выдачи туристических виз россиянам.

«Мы не можем просто принять, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, в то время как их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности», — заявил один из дипломатов ЕС, подчеркнув, что большинство приезжающих в ЕС россиян — это наиболее богатые представители среднего класса.

В то же время против тотального запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянами выступают представители российской политической оппозиции. Они подчеркивают, что отождествление граждан России со сторонниками Кремля играет на руку Москве и не отвечает интересам Европы.

В частности, вдова погибшего в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия написала об этом в письме главе европейской дипломатии Кайе Каллас.

«Санкции должны быть направлены против олигархов, силовиков, пропагандистов и других пособников режима, а не против рядовых граждан», — заявила Навальная. При этом в качестве примера персон, в отношении которых такие ограничения должны быть введены, она назвала российского дирижера Валерия Гергиева, миллиардера Леонида Михельсона и других союзников Кремля.

Как сообщалось ранее, в 2024 году россияне получили рекордное количество шенгенских туристических виз. В связи с эти европейские власти вернулись к обсуждению соответствующих ограничений, а некоторые из них предложили установить квоты.