СМИ: страны Европы выступили за запрет на въезд для российских туристов

2 минуты чтения 13:46

Власти стран Евросоюза активно обсуждают введение ограничений или даже полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом пишет портал Euractiv.

Издание отмечает, что меры, о которых идет речь, могут войти в новый 19 пакет европейских санкций в отношении России, который Брюссель планирует ввести уже на следующей неделе. 

Как напоминает Euractiv, возможность введения подобных ограничений обсуждалась и раньше. В этот раз поводом для возврата к этой теме стало рекордное число россиян — более полумиллиона, — посетивших Европу этим летом.

Как сообщалось ранее, большинство стран ЕС, имеющих общую границу с Россией, уже серьезно ограничили или практически прекратили выдачу туристических шенгенских виз россиянам. Речь идет, в частности, о странах Балтии и Польше. Власти этих государств призывают к полному прекращении их выдачи гражданам России.

В то же время, отмечает издание, популярные среди российских туристов европейские страны, такие как Италия, Испания, Греция и Франция, а также дружественная России Венгрия, сохраняют относительно либеральную позицию относительно выдачи туристических виз россиянам.

«Мы не можем просто принять, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, в то время как их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности», — заявил один из дипломатов ЕС, подчеркнув, что большинство приезжающих в ЕС россиян — это наиболее богатые представители среднего класса.

В то же время против тотального запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянами выступают представители российской политической оппозиции. Они подчеркивают, что отождествление граждан России со сторонниками Кремля играет на руку Москве и не отвечает интересам Европы.

В частности, вдова погибшего в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия написала об этом в письме главе европейской дипломатии Кайе Каллас.

«Санкции должны быть направлены против олигархов, силовиков, пропагандистов и других пособников режима, а не против рядовых граждан», — заявила Навальная. При этом в качестве примера персон, в отношении которых такие ограничения должны быть введены, она назвала российского дирижера Валерия Гергиева, миллиардера Леонида Михельсона и других союзников Кремля.

Как сообщалось ранее, в 2024 году россияне получили рекордное количество шенгенских туристических виз. В связи с эти европейские власти вернулись к обсуждению соответствующих ограничений, а некоторые из них предложили установить квоты. 

