Косатки потопили яхту двумя ударами

Косатки атаковали два парусных судна у побережья Португалии. Одна яхта затонула, вторая — потеряла управление, сообщает The Times. Ранее издание писало об участившихся нападениях косаток у берегов Испании.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу днем недалеко от Кошта-де-Капарика. По данным Национального морского управления Португалии, первая яхта получила серьезные повреждения корпуса и руля и затонула примерно через час после начала атаки. На борту находились четыре человека. Их успели эвакуировать с судна прежде, чем оно ушло под воду.

Капитан туристического катера Жуан Филипе, который первым пришел на помощь, рассказал журналистам, что нападение длилось всего несколько минут: «Два-три удара — и корпус в районе руля был разрушен». По его словам, экипаж и спасатели безуспешно пытались откачать воду и взять судно на буксир. По информации СМИ, затонувшая яхта принадлежала лиссабонскому клубу Nautic Squad.

Вторая атака, как пишет The TImes, произошла примерно в пяти морских милях от места крушения, у района Фонти-да-Телья. Там косатки сломали руль еще одной парусной яхты, на борту которой находились пять человек. Судно сохранило плавучесть и было отбуксировано в порт Оэйраш. Участники обоих происшествий не пострадали и не нуждаются в медицинской помощи.

Случаи столкновений косаток с судами в водах Пиренейского полуострова фиксируются с 2020 года, отмечается в статье. Чаще всего животные ломают рулевые механизмы, оставляя яхты без управления. Потопления пока редки, но нападение у Капарики, попавшее на видео и разошедшееся в португальских СМИ, усилило опасения экспертов.

Ранее сообщалось о серии нападений косаток на яхты у берегов Испании. Местная береговая охрана даже выпустила официальное предупреждение для моряков, попросив их не покидать гавань. Эксперты отмечают, что в последнее время косатки стали появляться на мелководье, что им несвойственно. Возможно, они полюбили охотится на осьминогов на небольшой глубине.