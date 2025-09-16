EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Косатки потопили яхту двумя ударами

2 минуты чтения 19:23

Косатки атаковали два парусных судна у побережья Португалии. Одна яхта затонула, вторая — потеряла управление, сообщает The Times. Ранее издание писало об участившихся нападениях косаток у берегов Испании.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу днем недалеко от Кошта-де-Капарика. По данным Национального морского управления Португалии, первая яхта получила серьезные повреждения корпуса и руля и затонула примерно через час после начала атаки. На борту находились четыре человека. Их успели эвакуировать с судна прежде, чем оно ушло под воду.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Капитан туристического катера Жуан Филипе, который первым пришел на помощь, рассказал журналистам, что нападение длилось всего несколько минут: «Два-три удара — и корпус в районе руля был разрушен». По его словам, экипаж и спасатели безуспешно пытались откачать воду и взять судно на буксир. По информации СМИ, затонувшая яхта принадлежала лиссабонскому клубу Nautic Squad.

Вторая атака, как пишет The TImes, произошла примерно в пяти морских милях от места крушения, у района Фонти-да-Телья. Там косатки сломали руль еще одной парусной яхты, на борту которой находились пять человек. Судно сохранило плавучесть и было отбуксировано в порт Оэйраш. Участники обоих происшествий не пострадали и не нуждаются в медицинской помощи.

Случаи столкновений косаток с судами в водах Пиренейского полуострова фиксируются с 2020 года, отмечается в статье. Чаще всего животные ломают рулевые механизмы, оставляя яхты без управления. Потопления пока редки, но нападение у Капарики, попавшее на видео и разошедшееся в португальских СМИ, усилило опасения экспертов.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Ранее сообщалось о серии нападений косаток на яхты у берегов Испании. Местная береговая охрана даже выпустила официальное предупреждение для моряков, попросив их не покидать гавань. Эксперты отмечают, что в последнее время косатки стали появляться на мелководье, что им несвойственно. Возможно, они полюбили охотится на осьминогов на небольшой глубине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября