Косатки полюбили осьминогов и начали таранить лодки

2 минуты чтения 22:04 | Обновлено: 22:05

Береговая охрана Испании выпустила официальное предупреждение для моряков региона Галисия — их лодкам предписано оставаться в гавани из-за серии нападений косаток, пишет The Times.

Журналисты связывают это с новой пищевой привычек косаток — вместо привычного тунца они полюбили осьминогов, которые обитают на мелководье. Из-за этого они все чаще начинают пересекаться с небольшими лодками вблизи берегов.

Ранее нападения косаток фиксировались в более глубоких водах, где активность человека не так высока, отмечает The Times. Теперь же они все чаще таранят лодки и повреждают их рули на небольшой глубине.

Косатки уже нападали на яхты, прогулочные лодки и катера — в некоторых случаях они продолжали преследование уже поврежденного судна. Часть моряков благодарит за защиту Гражданскую гвардию Испании — власти помогли им избежать урона, выставив перед косатками нос патрульного катера.

Ранее журналисты писали о нападении стаи косаток на французскую яхту с моряками у побережья Страны Басков. Инцидент произошел в конце июля — тогда косатки протаранили яхту и сломали ей руль. Профессор охраны дикой природы Университета Камбрии Фолькер Диеке рассказал, что ученые пока не понимают причин, по которой животные заинтересовались лодками. Он также отметил, что они теряют интерес к судну, когда достигают своей цели.

Морские биологи предполали, что косатки могут атаковать из-за скуки. Есть и версии об оборонительном, игровом или территориальном характере их действий. Другая теория гласит, что самка по кличке Уайт Гладис научила сородичей атаковать суда после травмы от столкновения с лодкой или попадания в браконьерские сети.

Власти разных стран выпускали противоречащие друг другу советы по предотвращению инцидентов с косатками — при прохождении Гибралтарского пролива рекомендуется заглушить мотор, спустить паруса и отключить эхолот. Испанские же власти рекомендуют на полном ходу направляться к отмелям, где животным труднее наносить удары.

