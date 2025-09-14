EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами

Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
7 минут чтения 00:01
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами

Власти небольшого японского городка Тоёакэ захотели снизить зависимость местных жителей от смартфонов. Для этого они подготовили законопроект, который ограничивает «необязательное» время использования телефона до двух часов в день. Вместо пролистывания лент и просмотра видео политики предлагают японцам отложить телефон и пообщаться с близкими. Однако местные жители такого вмешательства властей не поняли. Навязываемый цифровой детокс — в материале «Холода».

В августе на официальном сайте города Тоёакэ появился проект постановления о «надлежащем использовании смартфонов и других устройств». В нем говорится, что слишком долгое использование смартфонов и планшетов может вызвать «неблагоприятные физические, психические и бытовые последствия» — например, нехватку сна и дефицит общения с близкими людьми. Авторы документа считают, что особенно сильно это влияет на детей, чья психика только формируется.

Тоёакэ. Фото: Tomio344456 / Wikimedia Commons

Власти Тоёакэ предлагают местным жителям сократить использование телефонов ради своего ментального здоровья. Ограничения должны распространяться на свободное время — то есть то, которое не тратят на учебу, работу или дела по дому. Законодатели Тоёакэ советуют посвящать смартфонам и планшетам только два часа свободного времени в день.

«Чрезмерное использование — это состояние, при котором человек настолько зависим от смартфонов, что использует их сверх минимальных функций, необходимых для нормальной жизни, и в такой степени, что это мешает его здоровью и социальной жизни», — объясняется в законопроекте.

Отдельно предлагают ввести ограничения для детей. Им рекомендуют пользоваться телефонами, планшетами и играть в игры в определенное время — до девяти часов вечера для учеников начальной школы и до десяти часов вечера для учеников средней школы и старшеклассников. Власти просят заменить игры и интернет на здоровый сон, так как «обеспечение достаточного сна важно для физического и умственного развития детей». 

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Законопроект также предусматривает «поддержку со стороны специалистов» для тех жителей Тоёакэ, которые используют телефон слишком много. В документе не уточняется, кто именно должен оказывать помощь таким людям, но за «пропаганду правильного использования телефона» должны будут отвечать как городские власти, так и местные школы.

«Инициатива в стиле Большого Брата»

Информация о нововведении в Тоёакэ разлетелась по интернету, где его называли «новым шокирующим законом» и «инициативой в стиле Большого Брата». За четыре дня после публикации законопроекта муниципалитет получил 83 телефонных звонка и 44 письма от местных жителей — 80% из них его критиковали.

«Имеет ли город право лишать жителей свободы?» — спрашивали у властей неравнодушные горожане.

Однако среди 69 тысяч жителей Тоёакэ нашлись и те, кто поддержал инициативу. «Я всегда ощущал проблему зависимости от смартфонов. Надеюсь, указ будет принят», — считает один из горожан.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Из-за большого резонанса мэру Тоёакэ Масанори Коики пришлось разъяснять положения законопроекта и успокаивать общественность. Он заверил, что в городе не будут запрещать использование смартфонов. Обсуждаемый законопроект не имеет с этим ничего общего, и пока что он не находится даже в стадии рассмотрения. 

Тоёакэ. Фото: Tomio344456 / Wikimedia Commons

Как объяснил мэр, цель законопроекта — не запретить телефоны, а предотвратить их чрезмерное использование, которое может негативно повлиять на сон и здоровье жителей Тоёакэ. Власти признают, что смартфоны полезны и незаменимы в сегодняшней жизни, и не собираются их отнимать у горожан.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Установленный лимит в два часа — лишь рекомендация, а не строгое правило. Если кто-то из жителей Тоёакэ будет использовать смартфон по три-четыре часа в день и при этом успевать делать домашние дела и общаться с семьей, то это не будет считаться проблемой и «чрезмерным использованием смартфона».

«В проекте постановления нет формулировок вроде “обязан” или “должен”, которые ограничивали бы права граждан или накладывали на них обязательства <…>. Разумеется, каждый человек сам вправе решать, как распоряжаться своим временем. Указание сократить использование смартфонов в свободное время до двух часов в день носит лишь рекомендательный характер», — объясняет Масанори Коики.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Мэр также пояснил, что под «свободным временем», в которое и рекомендуют установить лимит на использование телефонов, понимается именно досуг, не связанный с работой, учебой и бытовыми делами. При этом существуют исключения: например, время в дороге не считается досугом. Лимит не устанавливается и для использования смартфона в практических целях — просмотра рецептов, обучающих видео или занятий спортом. Даже подготовка к киберспортивным соревнованиям приравнивается к тренировкам в обычных видах спорта и не включается в двухчасовой лимит.

Все ради детей

Если в Тоёакэ действительно примут законопроект о «надлежащем использовании смартфонов», то это станет первым случаем в Японии, когда власти каким-либо образом ограничат использование смартфонов для взрослых людей. 

К детям подобные законы уже применялись. В 2020 году в префектуре Кагава на западе Японии приняли местный закон, направленный на борьбу с детской зависимостью от игр и гаджетов. Согласно закону, детям до 18 лет рекомендуется играть в видеоигры не более одного часа в будние дни и до 90 минут в выходные и праздники. 

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Также закон в Кагаве советовал ограничить использование смартфонов для школьников по вечерам, подобно инициативе в Тоёакэ. При этом он носит исключительно рекомендательный характер: за нарушения не предусмотрены штрафы, а соблюдение полностью зависит от семей.

Фото: Shutterstock

Зависимость японских школьников от игр и интернета действительно растет с каждым годом. В 2024 году агентство по делам детей и семьи Японии провело опрос о том, как молодежь использует интернет и смартфоны. Впервые за историю проведения опроса (а это 16 лет) время онлайн-активности среди школьников в будние дни превысило пять часов в день. У старшеклассников этот показатель и вовсе составил более шести часов.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Опрос показал, что интернет используют более 98% подростков, главным образом через смартфоны и школьные гаджеты. Среди детей младше девяти лет уровень использования тоже высок — почти 80%, чаще всего через телевизоры, компьютеры и планшеты. Главным занятием в сети остается просмотр видео. Популярны также игры, поиск информации, учеба и музыка.

Опрос показывает не конкретные цифры по японским городам, а скорее общенациональную тенденцию. При этом, если сравнивать японских подростков со сверстниками из США, эти показатели не такие уж и высокие. Американские подростки (13–18 лет) проводят в среднем по 7 часов 22 минуты в день перед экранами, не считая времени, отведенного учебе.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

В Европе подростки сидят в телефонах меньше, ведь в некоторых странах Евросоюза запрещено использовать смартфоны в школах. В Японии тоже действовал запрет на использование телефонов в учебных заведениях, но с 2019 года его стали постепенно отменять. Сегодня большинству японских школьников разрешено пользоваться смартфонами в школе.Что касается Тоёакэ, то городской совет рассмотрит проект постановления 22 сентября. Если он будет принят, то нововведение вступит в силу с 1 октября. Никаких штрафов и наказаний за его нарушение не будет.

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Александра Ястребова

Посмотрите другие материалы

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем