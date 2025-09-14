Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами

Власти небольшого японского городка Тоёакэ захотели снизить зависимость местных жителей от смартфонов. Для этого они подготовили законопроект, который ограничивает «необязательное» время использования телефона до двух часов в день. Вместо пролистывания лент и просмотра видео политики предлагают японцам отложить телефон и пообщаться с близкими. Однако местные жители такого вмешательства властей не поняли. Навязываемый цифровой детокс — в материале «Холода».
В августе на официальном сайте города Тоёакэ появился проект постановления о «надлежащем использовании смартфонов и других устройств». В нем говорится, что слишком долгое использование смартфонов и планшетов может вызвать «неблагоприятные физические, психические и бытовые последствия» — например, нехватку сна и дефицит общения с близкими людьми. Авторы документа считают, что особенно сильно это влияет на детей, чья психика только формируется.
Власти Тоёакэ предлагают местным жителям сократить использование телефонов ради своего ментального здоровья. Ограничения должны распространяться на свободное время — то есть то, которое не тратят на учебу, работу или дела по дому. Законодатели Тоёакэ советуют посвящать смартфонам и планшетам только два часа свободного времени в день.
«Чрезмерное использование — это состояние, при котором человек настолько зависим от смартфонов, что использует их сверх минимальных функций, необходимых для нормальной жизни, и в такой степени, что это мешает его здоровью и социальной жизни», — объясняется в законопроекте.
Отдельно предлагают ввести ограничения для детей. Им рекомендуют пользоваться телефонами, планшетами и играть в игры в определенное время — до девяти часов вечера для учеников начальной школы и до десяти часов вечера для учеников средней школы и старшеклассников. Власти просят заменить игры и интернет на здоровый сон, так как «обеспечение достаточного сна важно для физического и умственного развития детей».
Законопроект также предусматривает «поддержку со стороны специалистов» для тех жителей Тоёакэ, которые используют телефон слишком много. В документе не уточняется, кто именно должен оказывать помощь таким людям, но за «пропаганду правильного использования телефона» должны будут отвечать как городские власти, так и местные школы.
«Инициатива в стиле Большого Брата»
Информация о нововведении в Тоёакэ разлетелась по интернету, где его называли «новым шокирующим законом» и «инициативой в стиле Большого Брата». За четыре дня после публикации законопроекта муниципалитет получил 83 телефонных звонка и 44 письма от местных жителей — 80% из них его критиковали.
«Имеет ли город право лишать жителей свободы?» — спрашивали у властей неравнодушные горожане.
Однако среди 69 тысяч жителей Тоёакэ нашлись и те, кто поддержал инициативу. «Я всегда ощущал проблему зависимости от смартфонов. Надеюсь, указ будет принят», — считает один из горожан.
Из-за большого резонанса мэру Тоёакэ Масанори Коики пришлось разъяснять положения законопроекта и успокаивать общественность. Он заверил, что в городе не будут запрещать использование смартфонов. Обсуждаемый законопроект не имеет с этим ничего общего, и пока что он не находится даже в стадии рассмотрения.
Как объяснил мэр, цель законопроекта — не запретить телефоны, а предотвратить их чрезмерное использование, которое может негативно повлиять на сон и здоровье жителей Тоёакэ. Власти признают, что смартфоны полезны и незаменимы в сегодняшней жизни, и не собираются их отнимать у горожан.
Установленный лимит в два часа — лишь рекомендация, а не строгое правило. Если кто-то из жителей Тоёакэ будет использовать смартфон по три-четыре часа в день и при этом успевать делать домашние дела и общаться с семьей, то это не будет считаться проблемой и «чрезмерным использованием смартфона».
«В проекте постановления нет формулировок вроде “обязан” или “должен”, которые ограничивали бы права граждан или накладывали на них обязательства <…>. Разумеется, каждый человек сам вправе решать, как распоряжаться своим временем. Указание сократить использование смартфонов в свободное время до двух часов в день носит лишь рекомендательный характер», — объясняет Масанори Коики.
Мэр также пояснил, что под «свободным временем», в которое и рекомендуют установить лимит на использование телефонов, понимается именно досуг, не связанный с работой, учебой и бытовыми делами. При этом существуют исключения: например, время в дороге не считается досугом. Лимит не устанавливается и для использования смартфона в практических целях — просмотра рецептов, обучающих видео или занятий спортом. Даже подготовка к киберспортивным соревнованиям приравнивается к тренировкам в обычных видах спорта и не включается в двухчасовой лимит.
Все ради детей
Если в Тоёакэ действительно примут законопроект о «надлежащем использовании смартфонов», то это станет первым случаем в Японии, когда власти каким-либо образом ограничат использование смартфонов для взрослых людей.
К детям подобные законы уже применялись. В 2020 году в префектуре Кагава на западе Японии приняли местный закон, направленный на борьбу с детской зависимостью от игр и гаджетов. Согласно закону, детям до 18 лет рекомендуется играть в видеоигры не более одного часа в будние дни и до 90 минут в выходные и праздники.
Также закон в Кагаве советовал ограничить использование смартфонов для школьников по вечерам, подобно инициативе в Тоёакэ. При этом он носит исключительно рекомендательный характер: за нарушения не предусмотрены штрафы, а соблюдение полностью зависит от семей.
Зависимость японских школьников от игр и интернета действительно растет с каждым годом. В 2024 году агентство по делам детей и семьи Японии провело опрос о том, как молодежь использует интернет и смартфоны. Впервые за историю проведения опроса (а это 16 лет) время онлайн-активности среди школьников в будние дни превысило пять часов в день. У старшеклассников этот показатель и вовсе составил более шести часов.
Опрос показал, что интернет используют более 98% подростков, главным образом через смартфоны и школьные гаджеты. Среди детей младше девяти лет уровень использования тоже высок — почти 80%, чаще всего через телевизоры, компьютеры и планшеты. Главным занятием в сети остается просмотр видео. Популярны также игры, поиск информации, учеба и музыка.
Опрос показывает не конкретные цифры по японским городам, а скорее общенациональную тенденцию. При этом, если сравнивать японских подростков со сверстниками из США, эти показатели не такие уж и высокие. Американские подростки (13–18 лет) проводят в среднем по 7 часов 22 минуты в день перед экранами, не считая времени, отведенного учебе.
В Европе подростки сидят в телефонах меньше, ведь в некоторых странах Евросоюза запрещено использовать смартфоны в школах. В Японии тоже действовал запрет на использование телефонов в учебных заведениях, но с 2019 года его стали постепенно отменять. Сегодня большинству японских школьников разрешено пользоваться смартфонами в школе.Что касается Тоёакэ, то городской совет рассмотрит проект постановления 22 сентября. Если он будет принят, то нововведение вступит в силу с 1 октября. Никаких штрафов и наказаний за его нарушение не будет.