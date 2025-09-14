Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами

Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими

Власти небольшого японского городка Тоёакэ захотели снизить зависимость местных жителей от смартфонов. Для этого они подготовили законопроект, который ограничивает «необязательное» время использования телефона до двух часов в день. Вместо пролистывания лент и просмотра видео политики предлагают японцам отложить телефон и пообщаться с близкими. Однако местные жители такого вмешательства властей не поняли. Навязываемый цифровой детокс — в материале «Холода».

В августе на официальном сайте города Тоёакэ появился проект постановления о «надлежащем использовании смартфонов и других устройств». В нем говорится, что слишком долгое использование смартфонов и планшетов может вызвать «неблагоприятные физические, психические и бытовые последствия» — например, нехватку сна и дефицит общения с близкими людьми. Авторы документа считают, что особенно сильно это влияет на детей, чья психика только формируется.

Тоёакэ. Фото: Tomio344456 / Wikimedia Commons

Власти Тоёакэ предлагают местным жителям сократить использование телефонов ради своего ментального здоровья. Ограничения должны распространяться на свободное время — то есть то, которое не тратят на учебу, работу или дела по дому. Законодатели Тоёакэ советуют посвящать смартфонам и планшетам только два часа свободного времени в день.

«Чрезмерное использование — это состояние, при котором человек настолько зависим от смартфонов, что использует их сверх минимальных функций, необходимых для нормальной жизни, и в такой степени, что это мешает его здоровью и социальной жизни», — объясняется в законопроекте.

Отдельно предлагают ввести ограничения для детей. Им рекомендуют пользоваться телефонами, планшетами и играть в игры в определенное время — до девяти часов вечера для учеников начальной школы и до десяти часов вечера для учеников средней школы и старшеклассников. Власти просят заменить игры и интернет на здоровый сон, так как «обеспечение достаточного сна важно для физического и умственного развития детей».

Законопроект также предусматривает «поддержку со стороны специалистов» для тех жителей Тоёакэ, которые используют телефон слишком много. В документе не уточняется, кто именно должен оказывать помощь таким людям, но за «пропаганду правильного использования телефона» должны будут отвечать как городские власти, так и местные школы.

«Инициатива в стиле Большого Брата»

Информация о нововведении в Тоёакэ разлетелась по интернету, где его называли «новым шокирующим законом» и «инициативой в стиле Большого Брата». За четыре дня после публикации законопроекта муниципалитет получил 83 телефонных звонка и 44 письма от местных жителей — 80% из них его критиковали.

«Имеет ли город право лишать жителей свободы?» — спрашивали у властей неравнодушные горожане.

Однако среди 69 тысяч жителей Тоёакэ нашлись и те, кто поддержал инициативу. «Я всегда ощущал проблему зависимости от смартфонов. Надеюсь, указ будет принят», — считает один из горожан.

Из-за большого резонанса мэру Тоёакэ Масанори Коики пришлось разъяснять положения законопроекта и успокаивать общественность. Он заверил, что в городе не будут запрещать использование смартфонов. Обсуждаемый законопроект не имеет с этим ничего общего, и пока что он не находится даже в стадии рассмотрения.

Тоёакэ. Фото: Tomio344456 / Wikimedia Commons

Как объяснил мэр, цель законопроекта — не запретить телефоны, а предотвратить их чрезмерное использование, которое может негативно повлиять на сон и здоровье жителей Тоёакэ. Власти признают, что смартфоны полезны и незаменимы в сегодняшней жизни, и не собираются их отнимать у горожан.

Установленный лимит в два часа — лишь рекомендация, а не строгое правило. Если кто-то из жителей Тоёакэ будет использовать смартфон по три-четыре часа в день и при этом успевать делать домашние дела и общаться с семьей, то это не будет считаться проблемой и «чрезмерным использованием смартфона».

«В проекте постановления нет формулировок вроде “обязан” или “должен”, которые ограничивали бы права граждан или накладывали на них обязательства <…>. Разумеется, каждый человек сам вправе решать, как распоряжаться своим временем. Указание сократить использование смартфонов в свободное время до двух часов в день носит лишь рекомендательный характер», — объясняет Масанори Коики.

Мэр также пояснил, что под «свободным временем», в которое и рекомендуют установить лимит на использование телефонов, понимается именно досуг, не связанный с работой, учебой и бытовыми делами. При этом существуют исключения: например, время в дороге не считается досугом. Лимит не устанавливается и для использования смартфона в практических целях — просмотра рецептов, обучающих видео или занятий спортом. Даже подготовка к киберспортивным соревнованиям приравнивается к тренировкам в обычных видах спорта и не включается в двухчасовой лимит.

Все ради детей

Если в Тоёакэ действительно примут законопроект о «надлежащем использовании смартфонов», то это станет первым случаем в Японии, когда власти каким-либо образом ограничат использование смартфонов для взрослых людей.

К детям подобные законы уже применялись. В 2020 году в префектуре Кагава на западе Японии приняли местный закон, направленный на борьбу с детской зависимостью от игр и гаджетов. Согласно закону, детям до 18 лет рекомендуется играть в видеоигры не более одного часа в будние дни и до 90 минут в выходные и праздники.

Также закон в Кагаве советовал ограничить использование смартфонов для школьников по вечерам, подобно инициативе в Тоёакэ. При этом он носит исключительно рекомендательный характер: за нарушения не предусмотрены штрафы, а соблюдение полностью зависит от семей.

Фото: Shutterstock

Зависимость японских школьников от игр и интернета действительно растет с каждым годом. В 2024 году агентство по делам детей и семьи Японии провело опрос о том, как молодежь использует интернет и смартфоны. Впервые за историю проведения опроса (а это 16 лет) время онлайн-активности среди школьников в будние дни превысило пять часов в день. У старшеклассников этот показатель и вовсе составил более шести часов.

Опрос показал, что интернет используют более 98% подростков, главным образом через смартфоны и школьные гаджеты. Среди детей младше девяти лет уровень использования тоже высок — почти 80%, чаще всего через телевизоры, компьютеры и планшеты. Главным занятием в сети остается просмотр видео. Популярны также игры, поиск информации, учеба и музыка.

Опрос показывает не конкретные цифры по японским городам, а скорее общенациональную тенденцию. При этом, если сравнивать японских подростков со сверстниками из США, эти показатели не такие уж и высокие. Американские подростки (13–18 лет) проводят в среднем по 7 часов 22 минуты в день перед экранами, не считая времени, отведенного учебе.

В Европе подростки сидят в телефонах меньше, ведь в некоторых странах Евросоюза запрещено использовать смартфоны в школах. В Японии тоже действовал запрет на использование телефонов в учебных заведениях, но с 2019 года его стали постепенно отменять. Сегодня большинству японских школьников разрешено пользоваться смартфонами в школе.Что касается Тоёакэ, то городской совет рассмотрит проект постановления 22 сентября. Если он будет принят, то нововведение вступит в силу с 1 октября. Никаких штрафов и наказаний за его нарушение не будет.

