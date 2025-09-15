EN
Пенсионер выпрыгнул из окна и задавил на смерть 83-летнюю соседку

2 минуты чтения 17:17

В Милане 70-летний мужчина, чье имя не называется, захотел покончить с собой. Он выпрыгнул с четвертого этажа своего дома и упал на 83-летнюю жительницу того же дома Франческу Манно. Женщина погибла на месте, сообщают Corriere della Sera и Today.it.

По данным итальянских СМИ, инцидент произошел накануне вечером на улице Виа Фрателли ди Дио. Франческа Манно возвращалась домой, когда на нее выпрыгнул мужчина. Она получила сильный удар в голову, и спасти ее не удалось. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

Мужчина выжил, его доставили в больницу в отделение неотложной помощи с переломами ног. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Пенсионеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Итальянские издания также сообщили, что следователи сначала заподозрили двойное самоубийство. Они предположили, что Манно могла выпрыгнуть с балкона вместе с пенсионером, однако после того, как полицейские восстановили картину произошедшего, от этой версии отказались. Отмечается, что погибшая женщина не имела родственных связей с мужчиной.

Ранее сообщалось, что школьница из Подмосковья выпрыгнула из окна после того, как родители обвинили ее в краже денег. Ученица седьмого класса написала предсмертную записку, в которой заявила, что не брала деньги, и совершила самоубийство, выпрыгнув ночью из окна на лестничной клетке.

Кроме того, в сентябре прошлого года в Японии 17-летняя девушка выпрыгнула из окна торгового центра. Она упала на женщину, которая гуляла со своими друзьями. Обеих доставили в больницу. Девушка скончалась через час после госпитализации. Еще через некоторое время умерла и пострадавшая женщина.

