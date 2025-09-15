Пенсионер выпрыгнул из окна и задавил на смерть 83-летнюю соседку

В Милане 70-летний мужчина, чье имя не называется, захотел покончить с собой. Он выпрыгнул с четвертого этажа своего дома и упал на 83-летнюю жительницу того же дома Франческу Манно. Женщина погибла на месте, сообщают Corriere della Sera и Today.it.

По данным итальянских СМИ, инцидент произошел накануне вечером на улице Виа Фрателли ди Дио. Франческа Манно возвращалась домой, когда на нее выпрыгнул мужчина. Она получила сильный удар в голову, и спасти ее не удалось. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня» Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец Общество 7 минут чтения

Мужчина выжил, его доставили в больницу в отделение неотложной помощи с переломами ног. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Пенсионеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Итальянские издания также сообщили, что следователи сначала заподозрили двойное самоубийство. Они предположили, что Манно могла выпрыгнуть с балкона вместе с пенсионером, однако после того, как полицейские восстановили картину произошедшего, от этой версии отказались. Отмечается, что погибшая женщина не имела родственных связей с мужчиной.

«Молчи, сынок» В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя Криминал 20 минут чтения

Ранее сообщалось, что школьница из Подмосковья выпрыгнула из окна после того, как родители обвинили ее в краже денег. Ученица седьмого класса написала предсмертную записку, в которой заявила, что не брала деньги, и совершила самоубийство, выпрыгнув ночью из окна на лестничной клетке.

Кроме того, в сентябре прошлого года в Японии 17-летняя девушка выпрыгнула из окна торгового центра. Она упала на женщину, которая гуляла со своими друзьями. Обеих доставили в больницу. Девушка скончалась через час после госпитализации. Еще через некоторое время умерла и пострадавшая женщина.

