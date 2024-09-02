Покончившая с собой японская школьница упала на стоявшую внизу женщину

В Японии 17-летняя школьница выпрыгнула из торгового центра и упала на 32-летнюю прохожую, которая гуляла со своими друзьями. Обе погибли, пишет Би-би-си.

Отмечается, что инцидент произошел 31 августа в многолюдном торговом районе города Йокогама. Обеих пострадавших доставили в больницу около 18:00 по местному времени. По данным Би-би-си, школьница скончалась через час после госпитализации. Вскоре после этого умерла и пострадавшая женщина, на которую упала девочка.

Как отмечает Би-би-си, похожий инцидент в Японии произошел в 2020 году. Тогда 17-летний мальчик прыгнул с крыши торгового центра и упал на 19-летнюю студентку в оживленном районе города Осака. Оба погибли.

Сообщается, что мальчику посмертно предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, а его семья должна была компенсировать ущерб семье погибшей студентки. Однако обвинение вскоре было снято.

По данным Би-би-си, власти пока не называют виновных в гибели школьницы и женщины 31 августа.

Согласно официальной статистике, на которую ссылается издание, самоубийства среди японских детей до 18 лет чаще всего происходят 1 сентября. Только в 2023 году в стране произошло 513 случаев самоубийства среди детей. При этом наиболее частой причиной суицида были «проблемы в школе», пишет издание.

По данным Би-би-си, дети в Японии все чаще отказываются посещать учебные заведения. Таких учеников называют футоко — «люди, которые не ходят в школу». Опрос, проведенный Министерством образование показал, что дети чаще всего не ходят в школу из-за семейных обстоятельств, проблем с друзьями и буллинга.

В последние годы японские власти и СМИ активно работают над привлечением общественного внимания к проблемам, с которыми сталкиваются ученики. В качестве примера Би-би-си упоминает кампанию под названием «В ночь на 31 августа», организованную японской общественной телекомпанией NHK. Целью кампании было повысить осведомленность о психологических проблемах и рисках самоубийства среди детей перед началом учебного года, а также оказать поддержку тем, кто может испытывать стресс и давление в этот период.

Хотя уровень самоубийств в Японии среди общего населения постепенно снижается, он растет среди молодых японцев, пишет Би-би-си. Япония — единственная страна из G7, где самоубийство является ведущей причиной смерти среди подростков.

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