Школьница совершила самоубийство после обвинений в краже со стороны родителей

Ученица седьмого класса из Подмосковья выпрыгнула в окно после того, как родители обвинили ее в воровстве. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Мишоновой стало известно, что родители обвинили дочь в краже денег, из-за этого они «поругались». После конфликта семиклассница написала предсмертную записку о том, что не брала деньги. Ночью девочка вышла из квартиры и выпрыгнула в окно на лестничной площадке подъезда.

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На прошлой неделе телеграм-канал Astra сообщил со ссылкой на источники, что в Оренбургской области завели уголовное дело о доведении до самоубийства после того, как в реке нашли тело пропавшего девятиклассника. По данным Astra, 15-летний подросток жил с отцом, вернувшимся с войны в Украине после ранения.

В марте обмудсмен по правам ребенка Калмыкии Наталья Чужаева рассказала, что совершил самоубийство подросток, которого обвиняли в доведении до самоубийство 14-летнего школьника Артема. По ее данным, подросток ушел из дома, когда его вызвали давать показания о гибели школьника, после чего пропал. Ранее родные Артема сообщали, что сверстники травили и избивали его.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что восьмиклассник из города Могоча в Забайкальском крае покончил с собой после угроз отчислением со стороны директора из-за того, что он нарисовал свастику на стене школы.

В Японии на прошлый год пришелся пик самоубийств среди школьников. Больше половины случаев происходят из-за стресса, плохой успеваемости, конфликтов со сверстниками и беспокойства по поводу будущих карьерных перспектив, пишет South China Morning Post со ссылкой на данные японских властей.