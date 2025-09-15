EN
«Инъекция от старости» прошла первые испытания

2 минуты чтения 20:30 | Обновлено: 20:32

Ученые выяснили, что человеческие стволовые клетки, специальным образом измененные в лаборатории, могут замедлять процессы старения. Соответствующий эксперимент они провели на приматах. Результаты опубликованы в журнале Cell. Авторы работы считают, что их открытие в перспективе поможет создать методы лечения, которые позволят замедлять возрастные изменения у людей.

В течение 44 недель специалисты вводили модифицированные клетки пожилым макакам. В итоге у животных, согласно описанным результатам, снизились признаки клеточного старения, хронического воспаления и разрушения тканей. Анализ показал, что биологический возраст их органов уменьшился на несколько лет. Серьезных побочных эффектов при этом зафиксировано не было.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

Ученые также заметили улучшение когнитивных функций. Макаки лучше справлялись с заданиями на память, у них улучшилась структура мозга, укрепились кости и замедлились возрастные изменения в репродуктивной системе. По словам исследователей, важную роль в этих процессах играют экзосомы — микроскопические пузырьки, которые выделяют клетки и которые переносят молекулы, способные замедлять старение соседних клеток, говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что работа пока находится на ранней стадии. Метод испытан только на приматах, и, прежде чем применять его для лечения людей, нужны дополнительные исследования безопасности, чтобы исключить, например, риск возникновения опухолей. Тем не менее результаты показывают, что генетически модифицированные стволовые клетки могут воздействовать на весь организм, а не только на отдельные поврежденные ткани, что делает их перспективным направлением в разработке будущих омолаживающих и регенеративных технологий.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Ранее СМИ изучили направления и результаты работы самого дорогого стартапа в сфере борьбы со старением — это компания Altos Labs, в которую инвестирует средства, в частности, американский миллиардер Джефф Безос. Выяснилось, что один из ключевых подходов ученых связан также с перепрограммированием клеток.

