СМИ рассказали об успехах самого дорогого проекта по борьбе со старением

2 минуты чтения 17:32

Биотехнологический стартап Altos Labs, который называют самым дорогим проектом в области продления жизни, привлек уже около трех миллиардов долларов инвестиций. Его активно финансирует, в частности, американский миллиардер Джефф Безос. Цель компании — замедлить процессы старения и вернуть организму свойства молодости, включая способность быстро восстанавливаться после болезней и травм. О первых результатах работы Altos Labs сообщает The Times.

По данным издания, исследования Altos Labs объединяют молекулярную биологию и современные методы искусственного интеллекта. Один из ключевых подходов связан с перепрограммированием клеток — направлением, которое принесло Нобелевскую премию японскому ученому Синье Яманаке, научному консультанту стартапа. Еще в начале 2000-х он показал, что зрелые клетки можно вернуть в состояние, близкое к стволовому, в котором они снова способны превращаться в различные типы тканей. Однако слишком глубокое «омоложение» несет риск образования опухолей.

Ученые Altos работают над тем, чтобы управлять этим процессом безопасно. Группа под руководством профессора Вольфа Райка в британском центре компании изучает так называемые внутренние «часы» клетки — механизмы, которые включают или выключают нужные гены в строго определенное время. По данным исследователей, понимание этих «часов» позволит точечно омолаживать клетки, не нарушая их функций и снижая риск рака.

Другое направление связано с явлением, которое в Altos называют «мезенхимальный дрейф». С возрастом многие клетки теряют свою специализацию и становятся универсальными, что вызывает воспаления, фиброз и ускоряет развитие болезней. Команда Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте показала, что блокировка некоторых генов помогает клеткам «вспоминать» свои исходные задачи и возвращаться к «молодому» режиму работы. Это может одновременно замедлить сразу несколько возрастных процессов.

По информации The Times, компания также развивает компьютерное моделирование. По словам Торе Грэпеля, создателя системы AlphaGo и руководителя направления ИИ в Altos, клетки можно представить как точки на ландшафте. Молодые и гибкие находятся «на вершинах», а старые — «в долинах», откуда труднее выбраться. Цель — найти способы мягко «подтолкнуть» клетки обратно к состоянию молодости, сохраняя их специализированные функции.

Как отмечает британское издание, все эти результаты пока публикуются в научных журналах и в виде препринтов, то есть предварительных версий статей, которые проходят открытое обсуждение до официального рецензирования. Однако из таких исследований постепенно складывается новая модель медицины, в которой главная задача — не лечение отдельных заболеваний, а работа с самим механизмом старения. По оценкам ведущих ученых проекта, в перспективе такие подходы могут увеличить человеческую жизнь примерно на 50 лет.

