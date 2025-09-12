EN
Новинки Apple оказались бесполезны во многих странах мира

2 минуты чтения 13:07

Часть представленных Apple новых устройств и их функций оказалась недоступной в ряде стран. Так, компания на неизвестный срок отложила поставки нового iPhone Air в Китай, а также объявила, что на территории ЕС не будет работать функция перевода в реальном времени через AirPods.

По данным газеты South China Morning Post, 12 сентября Apple изменила информацию о сроках запуска в Китае iPhone Air  — самой тонкой модели в истории. Предзаказы должны были стартовать в этот день в 20:00 по местному времени, а поставки — 19 сентября. Однако позже компания обновила сообщение и указала, что «дата выхода будет объявлена позже».

Отмечается, что решение было принято на фоне жесткого контроля со стороны Пекина за одобрением технологии eSIM. В Apple заявили, что все три государственных телекоммуникационных оператора поддержат eSIM «при условии одобрения регулятора».

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

На сайте компании также появилось предупреждение о том, что функция перевода в реальном времени через новые AirPods Pro 3 не будет работать в ЕС если пользователь находится на этой территории и использует учетную запись Apple, зарегистрированную в Европе.

Причин таких ограничений компания не объяснила. По данным Politico, это может быть связано с европейскими законами. Отмечается, что компания ограничивает функции, ссылаясь на собственное толкование решения Еврокомиссии, которое обязывает ее обеспечить совместимость сервисов с устройствами конкурентов. Ранее в Apple уже допускали, что из-за этих требований могут не запустить Apple Intelligence в Европе.

Издание пишет, что в настоящее время функция перевода в реальном времени через AirPods доступна на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках. До конца года ожидается добавление итальянского, японского, корейского и китайского языков.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

О поддержке русского языка в AirPods компания Apple не сообщала. Под вопросом также остается доступность функции eSIM в России.

