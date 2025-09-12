Новинки Apple оказались бесполезны во многих странах мира

Часть представленных Apple новых устройств и их функций оказалась недоступной в ряде стран. Так, компания на неизвестный срок отложила поставки нового iPhone Air в Китай, а также объявила, что на территории ЕС не будет работать функция перевода в реальном времени через AirPods.

По данным газеты South China Morning Post, 12 сентября Apple изменила информацию о сроках запуска в Китае iPhone Air — самой тонкой модели в истории. Предзаказы должны были стартовать в этот день в 20:00 по местному времени, а поставки — 19 сентября. Однако позже компания обновила сообщение и указала, что «дата выхода будет объявлена позже».

Отмечается, что решение было принято на фоне жесткого контроля со стороны Пекина за одобрением технологии eSIM. В Apple заявили, что все три государственных телекоммуникационных оператора поддержат eSIM «при условии одобрения регулятора».

На сайте компании также появилось предупреждение о том, что функция перевода в реальном времени через новые AirPods Pro 3 не будет работать в ЕС если пользователь находится на этой территории и использует учетную запись Apple, зарегистрированную в Европе.

Причин таких ограничений компания не объяснила. По данным Politico, это может быть связано с европейскими законами. Отмечается, что компания ограничивает функции, ссылаясь на собственное толкование решения Еврокомиссии, которое обязывает ее обеспечить совместимость сервисов с устройствами конкурентов. Ранее в Apple уже допускали, что из-за этих требований могут не запустить Apple Intelligence в Европе.

Издание пишет, что в настоящее время функция перевода в реальном времени через AirPods доступна на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках. До конца года ожидается добавление итальянского, японского, корейского и китайского языков.

О поддержке русского языка в AirPods компания Apple не сообщала. Под вопросом также остается доступность функции eSIM в России.



