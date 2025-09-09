EN
Общество

Apple провела презентацию новых гаджетов

2 минуты чтения 22:45 | Обновлено: 22:47

Компания Apple провела презентацию, в ходе которой показала новые модели iPhone, AirPods и Apple Watch. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Apple.

Все показанные новинки поступят в продажу 19 сентября. Новые AirPods Pro 3 будут стоить 249 долларов — они позволят переводить речь собеседников на иностранном языке в прямом эфире, можно будет показать и перевод своих слов с использованием телефона. Наушники стали меньше, а шумоподавление в них будет работать лучше.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Также Apple представила новую линейку Apple Watch — Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3. Их стоимость начинается от 249-799 долларов. Компания заявила, что эти модели «умных» часов получили обновленную защиту от царапин, стали тоньше, научились лучше анализировать состояние сна, а также смогут работать до 24 часов на одном заряде.

Компания показала новый тип айфона — iPhone Air. Эта модель станет самой тонкой в истории, как было заявлено во время презентации. Apple пообещала, что телефон будет прочным и одновременно «невероятно легким». Толщина его корпуса составит 5,6 миллиметра. iPhone Air не будет поддерживать физические SIM-карты, пользователи должны будут использовать eSIM. Стоимость iPhone 17 Air будет начинаться от 999 долларов.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Во время презентации был показан и iPhone 17. Новая модель, по словам генерального директора Тима Кука, сможет на несколько часов больше работать в режиме просмотра видео. Смартфон получит новый процессор А19, который, как обещает компания, будет работать на 20% мощнее предыдущего. Его минимальная цена составит 799 долларов.

Продемонстрированы были также модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — их Apple назвали лучшим выбором для людей, занимающихся созданием контента. Цена iPhone 17 Pro начинается с отметки в 1099 долларов, iPhone 17 Pro Max — с 1199 долларов.

Горящие новости
