Apple провела презентацию новых гаджетов

Компания Apple провела презентацию, в ходе которой показала новые модели iPhone, AirPods и Apple Watch. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Apple.

Все показанные новинки поступят в продажу 19 сентября. Новые AirPods Pro 3 будут стоить 249 долларов — они позволят переводить речь собеседников на иностранном языке в прямом эфире, можно будет показать и перевод своих слов с использованием телефона. Наушники стали меньше, а шумоподавление в них будет работать лучше.

Также Apple представила новую линейку Apple Watch — Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3. Их стоимость начинается от 249-799 долларов. Компания заявила, что эти модели «умных» часов получили обновленную защиту от царапин, стали тоньше, научились лучше анализировать состояние сна, а также смогут работать до 24 часов на одном заряде.

Компания показала новый тип айфона — iPhone Air. Эта модель станет самой тонкой в истории, как было заявлено во время презентации. Apple пообещала, что телефон будет прочным и одновременно «невероятно легким». Толщина его корпуса составит 5,6 миллиметра. iPhone Air не будет поддерживать физические SIM-карты, пользователи должны будут использовать eSIM. Стоимость iPhone 17 Air будет начинаться от 999 долларов.

Во время презентации был показан и iPhone 17. Новая модель, по словам генерального директора Тима Кука, сможет на несколько часов больше работать в режиме просмотра видео. Смартфон получит новый процессор А19, который, как обещает компания, будет работать на 20% мощнее предыдущего. Его минимальная цена составит 799 долларов.

Продемонстрированы были также модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — их Apple назвали лучшим выбором для людей, занимающихся созданием контента. Цена iPhone 17 Pro начинается с отметки в 1099 долларов, iPhone 17 Pro Max — с 1199 долларов.