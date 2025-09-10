Европа вводит «цифровое совершеннолетие»

Интернет и гаджеты давно вызывают тревогу у родителей: чрезмерное время перед экраном, по мнению многих, подрывает здоровье и снижает качество жизни детей. Поэтому ради их безопасности tвропейские власти предлагают ввести жесткие запреты, многомиллионные штрафы и даже блокировки ресурсов. Однако их противники считают, что это позволит создать глобальную систему цифровой цензуры, которая ограничит свободу слова для всех. Гиперопека онлайн — в материале «Холода».

С 2025 года помимо права водить машину, голосовать или покупать алкоголь, подросткам в некоторых странах придется доказывать документами, что они достаточно взрослые, чтобы свободно пользоваться соцсетями. Страны Европы одна за другой вводят так называемое «цифровое совершеннолетие» — они ограничивают доступ детей и подростков к соцсетям и другим сайтам.

на 14% падает удовлетворенность жизнью из-за лишнего часа в смартфоне

Причины многим кажутся очевидными: за последние 15 лет телефоны и социальные сети стали занимать гигантское место в жизни детей и подростков. Если в начале 2010-х годов 15-летние европейцы проводили за онлайн-общением в среднем чуть больше часа, то в 2023-м — уже почти пять часов в день. До четверти всех подростков страдают зависимостью от соцсетей, а для многих европейских тинейджеров они стали главным источником новостей.

При этом, по мнению американских исследователей, более трех часов в день, проведенные в соцсетях, повышают у подростков риск тревожности и депрессии. А регулярный просмотр контента, связанного с алкоголем или наркотиками, делает молодых людей более склонными к экспериментам с ними.

Британские экономисты в исследовании 2016 года отмечали, что зависимость от соцсетей по силе воздействия на психику может быть в три раза хуже воспитания в неполной семье или прогулов школы. По их подсчетам, всего один лишний час в день в онлайне почти на 14% снижает вероятность того, что подросток будет доволен своей жизнью.

Именно поэтому в последние годы влияние соцсетей на здоровье подростков все чаще становилось предметом дискуссий в европейских парламентах. Особое внимание к проблеме привлек сериал «Переходный возраст», показавший, насколько мизогинный контент в интернете может плохо повлиять на мальчиков-подростков. В марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер называл этот сериал «очень хорошей драмой» и во время своего выступления в парламенте призвал к решению «отвратительной» проблемы насилия со стороны юношей, совершенного под влиянием онлайн-контента.

Кнут без пряников

Работу над мерами «по защите детей в интернете» британские законодатели ведут еще с 2019 года, однако реально жесткие требования приняли только в июле 2025 года. В стране вступила в силу наиболее радикальная часть принятого в 2023 году закона Online Safety Act 2023 года (OSA).

Согласно положениям закона, теперь социальные сети и поисковые сервисы будут обязаны ограждать несовершеннолетних британцев от «незаконного» и «неуместного» для детей контента — то есть такого, который содержит порнографию, мошенничество, подстрекательство к насилию, продажу наркотиков и оружия, подталкивание к самоубийству, терроризму и многое другое.

При этом простой плашки «Мне есть 18» теперь недостаточно — британский регулятор Ofcom требует «высокоэффективных методов проверки», таких как подтверждение возраста через кредитку или дебетовую карту (оформить их можно только с 18 лет), мобильного оператора или онлайн-кошелек.

Под действие закона попали более 100 тысяч сервисов — от Pornhub и Reddit до музыкального стриминга Spotify, который теперь ограничивает на территории Великобритании доступ к клипам, подкастам и песням с маркировкой «18+» до подтверждения возраста. Онлайн-платформам, которые отказываются выполнять эти требования, грозят штрафы до 10% от их общей выручки или 18 миллионов фунтов стерлингов (в зависимости от того, какая сумма больше), а в отдельных случаях — полная блокировка ресурса на территории страны.

Уже 31 июля Ofcom объявил о начале проверки в отношении четырех компаний, контролирующих 34 порносайта — чтобы удостовериться, что на самом деле не допускают детей на свои ресурсы.

Не только запреты

Великобритания — не единственная страна, решившая ограничить детям доступ к интернету. В Брюсселе уже несколько месяцев обсуждают предложение, которое может сделать Евросоюз мировым лидером в этой сфере.

Они предложили запретить «затягивающие» в приложения функции

Европейские политики собираются ввести единый для всего ЕС «возраст цифрового совершеннолетия», до достижения которого дети смогут заходить в такие соцсети, как TikTok, Instagram или Snapchat, только с разрешения родителей. С инициативой выступила Греция, а позже к ней присоединились Франция и Испания — сейчас число поддерживающих стран уже превысило десяток.

Они предложили не только ограничивать доступ в соцсети для детей, но и запретить «затягивающие» в приложения функции — автоплей, персонализированные ленты и всплывающие уведомления, удерживающие пользователей в приложениях. Проверку возраста политики предлагают проводить с помощью подтверждения через специальное приложение, которое разрабатывает Еврокомиссия.

Приложение один раз проверит возраст пользователя с помощью верификации документов, связи с другими приложениями, например, банковским, или через третьих лиц — нотариусов, банковских сотрудников. После прохождения верификации, приложение будет автоматически подтверждать возраст владельца на других сайтах.

«Мы должны вернуть контроль над жизнями наших детей. Цифровое совершеннолетие должно наступать в 15 лет, не раньше», — заявлял ранее президент Франции Эммануэль Макрон.

С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Дании, представители которой называли «защиту детей онлайн» одним из приоритетов. Идею также поддержала Meta (владеет Instagram, Facebook, WhatsApp). Но компания настаивает, что проверка возраста должна быть встроена не в отдельные приложения, а в устройства или магазины приложений. С этим частично согласны разработчики операционных систем и AppStore, но споры о том, кто именно должен отвечать за контроль, не прекращаются.

За пределами Европы не менее жесткие шаги предпринимает Австралия. С конца этого года там постепенно вступит в силу правило, устанавливающее минимальный возраст 16 лет для регистрации практически во всех соцсетях. В Австралии это решение также подают как защиту детей от «деструктивного» контента и кибербуллинга, однако критики видят в нем начало масштабных ограничений свободы в интернете.

Выход есть

Несмотря на благие намерения, попытки защитить детей от интернета нередко вызывают негативную реакцию. Одна из причин — баги систем проверки возраста. В Австралии после принятия закона протестировали системы верификации через распознавание лица или документы. Но пользователи, тестировавшие технологию, жаловались, что ожидание для входа в соцсети занимает у них от 10 минут до целого часа, и даже после этого проверка далеко не всегда проходит успешно.

Некоторые эксперты считают, что чрезмерные ограничения могут иметь обратный эффект. Дети рискуют оказаться в изоляции от сверстников, лишиться хобби, возможностей для развития новых навыков и знакомства с миром.

Но главная причина критики подобных инициатив — риск цензуры для всех остальных пользователей интернета. По словам американской журналистки Тейлор Лоренц, введенный в Великобритании свод законов ограничил доступ пользователей не только к контенту, связанному с насилием или порнографией, но и к информации о плане Джо Байдена по финансированию полиции, постам о новой политической партии, гифкам со Спанч Бобом и даже к постам об изменении цветов в игре Minecraft.

Критики предупреждают, что технологическим компаниям проще и дешевле убрать большое количество информации, чем рисковать, что что-то «проскользнет» и будет караться штрафом, поэтому эта инициатива может стать идеальным инструментом цензуры. С помощью него власти и техкорпорации смогут фиксировать, отслеживать и контролировать все, что публикуется онлайн.

Петицию с требованием отменить Online Safety Act уже подписали более полумиллиона человек, однако правительство к ним не прислушалось. Подростки тем временем не унывают — они уже снимают видео с инструкциями о том, как обходить возрастные проверки, массово устанавливают VPN и придумывают креативные способы подделки фотоверификации с помощью картинок из видеоигр.

