Политика

Кремль прокомментировал атаку дронов на Польшу

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 14:10

Кремль впервые прокомментировал проникновение российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, произошедшее в ночь на 10 сентября, пишут журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

В Москве заявили, что руководства НАТО и ЕС «ежедневно обвиняют Россию в провокации», не предоставляя какой-либо аргументации своих слов. Запрос о консультациях российской стороне от властей Польши, по словам Кремля, не поступал.

На данный момент российские власти на ответили на обвинения в том, что дроны оказались на территории Польши в результате преднамеренной «масштабной провокации». В комментарии для прессы не была озвучена и российская оценка количества таких дронов, а также причина, по которой они оказались в польском воздушном пространстве.

Польский телеканал Polsat News со ссылкой на слова пресс-секретаря МВД Польши Каролины Галецкой пишет, что властям удалось обнаружить семь беспилотников и обломки ракеты «неизвестного происхождения». Галецкая рассказала, что поиск продолжается, и это число еще может вырасти.

Источники газеты Rzeczpospolita сообщали, что Польша подверглась атаке не менее 23 беспилотников, премьер-министр страны Дональд Туск назвал иное число — 19. Он также заявил, что сбиты были 3-4 единицы. Огонь по ним, по данным журналистов, вели в основном нидерландские самолеты F-35.

Власти Польши считают проникновение беспилотников в свое воздушное пространство «масштабной провокацией». В НАТО, по данным Reuters, согласились с тем, что инцидент является преднамеренным, но отказались считать его атакой на страну. Власти Польши запросили применение четвертой статьи договора НАТО, она подразумевает проведение консультаций с другими странами-членами альянса. Беларусские СМИ сообщили о движении польских военных сил к границе с Беларусью.

