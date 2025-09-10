Львы растерзали смотрителя зоопарка в Таиланде

Смотритель зоопарка в Таиланде был растерзан шестью или семью львами после того, как вышел из машины и повернулся к ним спиной, сообщает CBS со ссылкой на местные СМИ и заявления представителей органов власти.

Инцидент произошел в парке Safari World Bangkok, который предлагает своим посетителям покормить львов и тигров за 37 долларов с человека, животных можно посетить под открытым небом. Зоопарк называет себя одним из крупнейших в Азии, его представители заявляют, что имеют все необходимые лицензии и соблюдают требования к безопасности.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию» Криминал 16 минут чтения

Журналисты отмечают, что гибель мужчины, проработавшего в зоопарке более 30 лет, вызвала дискуссии о правилах владения львами, которые действуют в Таиланде. Законы позволяют свободно приобретать этих животных, отмечает CBS. Из-за этого популяции львов в стране резко выросла — сейчас в зоопарках, на фермах по разведению животных, в контактных кафе и домах проживают около 500 особей.

Этот инцидент стал уже вторым за год случаем в Таиланде, когда живущее в парке животное убило человека. В январе в одном из заповедников на юге страны слон ударил хоботом туристку из Испании в момент, когда она купала его.

«Кубанский душитель» Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили Криминал 23 минуты чтения

Представители занимающейся защитой диких животных организации Wildlife Friends Foundation Thailand заявили, что инцидент со львом должен стать напоминанием о том, что даже воспитываемые людьми с рождения животные остаются опасными для них. Активисты отметили, что львы вели себя естественно и их следует содержать в заповеднике.

Ранее в июне 2025 года лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова в аннексированном Крыму. Животное напало на мужчину во время кормления, разорвало клыками трахею, повредило мышцы шеи и оторвало большую грудную мышцу слева. Этот инцидент стал вторым в парке за неполный год — в октябре 2024 года в «Тайгане» львы растерзали управляющую парка Леокадию Перевалову.