Львы из крымского сафари-парка растерзали пришедшую убрать клетку сотрудницу

В крымском сафари-парке «Тайган» во время уборки клетки с тремя львами погибла управляющая Леокадия Перевалова. Работавшая в парке 18 лет женщина зашла во внутренний вольер клетки для уборки и не закрыла засов, изолирующий хищников в наружном, сообщил Следственный комитет.

Львы напали на сотрудницу парка днем 16 октября, пишет СК. Следователи провели обыск и изъяли в парке документацию, возбудив дело по факту нарушения требований охраны труда, «повлекших по неосторожности смерть человека» (статья 143 УК).

Перевалова была директором зоопарка «Сказка», структурным подразделением которого является «Тайган», сообщили в телеграм-канале сафари-парка. Женщина начинала с должности рабочего по уходу за животными, дойдя до поста управляющего, рассказал директор «Тайгана» Олег Зубков.

По его словам, Перевалова «знала все биографии наших львов, тигров и других животных». Она обучала других сотрудников, объясняя, как обращаться с хищниками, добавил Зубков.

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Что именно стало причиной нападения львов на женщину, директор затруднился сказать. Сотрудники, которые нашли тело, не могли оказать никакой помощи, «поскольку львы ее просто растерзали», сказал Зубков. Животные не могли сами открыть засов между вольерами, а других людей в помещении не было, — скорее всего, «сыграл просто человеческий фактор, забывчивость», объяснил директор. «Львы высшие хищники и они не прощают ошибок», — заявил он.

На территории сафари-парка содержится около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных, говорится в описании на сайте «Тайгана».

Осенью 2021 года в сафари-парке амурский тигр укусил годовалого мальчика, после чего ребенку ампутировали палец, сообщал РБК. За это директора Зубкова летом 2022 года приговорили к двум годам и трем месяцам колонии. Однако ему удалось добиться пересмотра решения райсуда. В итоге директор получил год лишения свободы условно и, в связи с истечением срока давности, оказался освобожден от наказания.