Лев напал на директора крымского сафари-парка

Лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова в аннексированном Крыму. Об этом, сообщает региональный Следственный комитет. Это не первый случай нападения хищников на сотрудников парка. Осенью прошлого года львы растерзали там управляющую.

Об инциденте стало известно накануне вечером. В сообщении силовиков говорилось, что лев напал на Зубкова во время кормления, однако мужчина, получив множественные травмы, «сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание».

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Зубкова госпитализировали и после экстренной операции врачам удалось стабилизировать его состояние. По словам главного торакального хирурга аннексированного Крыма Андрея Дорошенко, лев разорвал клыками трахею, повредил мышцы шеи и оторвал большую грудную мышцу слева

«Трахия ушита, мышцы ушиты. Кровотечение остановлено сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал он, отметив, что в понедельник Зубкова, вероятно, переведут в Симферопольскую больницу.

В октябре 2024 года в «Тайгане» львы растерзали управляющую парка Леокадию Перевалову. Она работала там 18 лет, а в тот день зашла в вольер ко львам, чтобы почистить клетки и не закрыла на засов двери, которые отделяли ее от хищников. Женщину нашли слишком поздно, ей уже нельзя было помочь. Зубков тогда объяснил произошедшее забывчивостью и человеческим фактором. Он также добавил, что львы «не прощают ошибок».

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В 2021 году в этом же парке амурский тигр укусил годовалого ребенка, которому затем ампутировали палец. Из-за этого происшествия Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы. Однако позже Верховный суд аннексированного Крыма отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге Зубков получил год лишения свободы условно и был освобожден от наказания, в связи с истечением срока давности.

«Тайган» — как утверждается на его сайте, является крупнейшим в Европе питомником львов. На территории частного сафари-парка площадью более 30 гектаров содержатся около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.