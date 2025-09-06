EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Спасатели отказывали в помощи женщинам во время землетрясения в Афганистане

2 минуты чтения 18:17

Во время землетрясения в Афганистане многие женщины оказались без помощи спасателей из-за культурных норм, запрещающих физический контакт между мужчинами и женщинами, не состоящими в родстве. Об этом сообщает The New York Times.

По информации газеты, в деревнях провинции Кунар спасатели выносили из-под завалов только мужчин и детей. Они перевязывали им раны, тогда как женщин и девочек отодвигали в сторону, даже если они были ранены. «Они собрали нас в одном углу и забыли о нас», — рассказала журналистам 19-летняя Биби Айша.

Фальшивый исламский матриархат
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
Мир12 минут чтения

По словам волонтеров, в некоторых случаях женщины оставались под завалами до тех пор, пока на помощь не приходили жительницы соседних деревень. Если рядом не оказывалось мужчин-родственников, погибших женщин вытаскивали за одежду, чтобы избежать телесного контакта. Очевидцы подтверждают, что женщины ждали помощи отдельно от мужчин и получали ее в последнюю очередь.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Афганистана вблизи с границей с Пакистаном в ночь на 1 сентября. По официальным данным, число погибших превысило 2200 человек, около 3600 получили ранения. Представители гуманитарных организаций отмечают, что женщины и девочки снова оказались наиболее уязвимой группой, как из-за разрушений, так и из-за дискриминации.

Этих девочек воспитывают как мальчиков
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
Мир13 минут чтения

Ситуацию усугубило отсутствие женщин-медиков, говорится в статье NYT. Издание напоминает, что в прошлом году «Талибан» запретил женщинам поступать на медицинские специальности, и сейчас во многих районных больницах пострадавших провинций нет ни одной сотрудницы. По информации журналистов, даже среди гуманитарных групп, прибывших на место спустя несколько дней, женщин было крайне мало.

В Афганистане для женщин действуют одни из самых жестких ограничений в мире. Им запрещено учиться после шестого класса, работать в большинстве сфер, путешествовать без сопровождения мужчины и устраиваться в международные гуманитарные организации, пишет NYT.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка