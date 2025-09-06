Спасатели отказывали в помощи женщинам во время землетрясения в Афганистане

Во время землетрясения в Афганистане многие женщины оказались без помощи спасателей из-за культурных норм, запрещающих физический контакт между мужчинами и женщинами, не состоящими в родстве. Об этом сообщает The New York Times.

По информации газеты, в деревнях провинции Кунар спасатели выносили из-под завалов только мужчин и детей. Они перевязывали им раны, тогда как женщин и девочек отодвигали в сторону, даже если они были ранены. «Они собрали нас в одном углу и забыли о нас», — рассказала журналистам 19-летняя Биби Айша.

По словам волонтеров, в некоторых случаях женщины оставались под завалами до тех пор, пока на помощь не приходили жительницы соседних деревень. Если рядом не оказывалось мужчин-родственников, погибших женщин вытаскивали за одежду, чтобы избежать телесного контакта. Очевидцы подтверждают, что женщины ждали помощи отдельно от мужчин и получали ее в последнюю очередь.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Афганистана вблизи с границей с Пакистаном в ночь на 1 сентября. По официальным данным, число погибших превысило 2200 человек, около 3600 получили ранения. Представители гуманитарных организаций отмечают, что женщины и девочки снова оказались наиболее уязвимой группой, как из-за разрушений, так и из-за дискриминации.

Ситуацию усугубило отсутствие женщин-медиков, говорится в статье NYT. Издание напоминает, что в прошлом году «Талибан» запретил женщинам поступать на медицинские специальности, и сейчас во многих районных больницах пострадавших провинций нет ни одной сотрудницы. По информации журналистов, даже среди гуманитарных групп, прибывших на место спустя несколько дней, женщин было крайне мало.

В Афганистане для женщин действуют одни из самых жестких ограничений в мире. Им запрещено учиться после шестого класса, работать в большинстве сфер, путешествовать без сопровождения мужчины и устраиваться в международные гуманитарные организации, пишет NYT.