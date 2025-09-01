Сотни людей погибли при землетрясении в Афганистане

В Афганистане в результате землетрясения более 800 жителей провинций Кунар, Лагман и Нангархар погибли и 2500 пострадали, сообщил представитель «Талибана» Мавлави Забиулла Муджахид. Представитель министерства внутренних дел Абдул Матин Кани заявил, что были разрушены десятки домов.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Афганистана вблизи с границей с Пакистаном в ночь на 1 сентября, сообщает агентство RTA. Власти страны подчеркнули, что число жертв может увеличиться, так как спасательная операция еще не завершена.

Больше всего от землетрясения пострадала провинция Кунар. Более 610 жителей этого региона погибли и не менее 1300 были ранены.

Представитель «Талибана» Муджахид заявил, что в пострадавшие регионы будут направлены спасательные бригады из Кабула и соседних провинций. Министр здравоохранения Маулви Нур Джалал Джалали провел экстренное совещание, чтобы организовать медицинскую помощь для всех пострадавших от землетрясения.

Согласно прогнозу Геологической службы США, в ближайшую неделю с почти стопроцентной вероятностью в Афганистане могут произойти афтершоки магнитудой выше 3, с вероятностью 85% — выше 4 и 23% — выше 5.

Свои соболезнования жителям Афганистана выразили представители Евросоюза, Японии, Ирана, Организации объединенных наций, Турции и других стран и объединений.

В 2023 году около города Герат на северо-западе Афганистана произошло землетрясение, в результате которого погибли более двух тысяч человек, около девяти тысяч получили ранения. Геологическая служба США тогда заявила, что магнитуда составила 6,3.