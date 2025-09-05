Умер старейший член британской королевской семьи

Герцогиня Кентская Кэтрин скончалась вечером 4 сентября в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи, сообщает Букингемский дворец.

Кэтрин была супругой британского принца Кентского Эдварда, двоюродного брата Елизаветы II. Герцогиня являлась старейшим членом британском королевской семьи, ей было 92 года. Король Карл III и королева Камилла выразили соболезнования Эдварду и его близким.

Таблоид Daily Mirror отмечает, что на публике Кэтрин в последний раз появлялась в октябре 2024 года в инвалидной коляске. Она стала старейшим членом королевской семьи после смерти Елизаветы II, но редко принимала участие в публичных мероприятиях — герцогиня не появилась ни на похоронах Елизаветы II, ни на коронации Карла III.

Кэтрин вышла замуж за Эдварда в 1961 году, пишет «Афиша Daily». В 1994 году она приняла католичество, став первым за более чем 300 лет представителем этой конфессии в королевской семье Великобритании. В 2002 году она отошла от общественной работы, отказалась от королевских титулов, и сосредоточилась на работе учителем музыки в государственной начальной школе.

В 2004 году Кэтрин, предпочитавшая обращение по имени или «миссис Кент», основала благотворительную организацию «Будущие таланты». Ее целью было предоставление возможности преуспеть в музыкальной сфере детям из малообеспеченных семей, отмечают журналисты. В заявлении Букингемского дворца также отмечается, что Кэтрин проявляла особое внимание к проблемам молодежи.

Ранее СМИ рассказали об отказе британской королевской семьи от использования традиционного символа британской монархии — королевского поезда, передвигаться на котором любила Елизавета II. Транспорт планируется вывести из эксплуатации, сейчас ведется поиск мест, в которых можно будет разместить его выгоны. Среди вариантов — железнодорожные музеи и выставочные пространства.