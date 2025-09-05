EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Умер старейший член британской королевской семьи

2 минуты чтения 20:35 | Обновлено: 20:37

Герцогиня Кентская Кэтрин скончалась вечером 4 сентября в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи, сообщает Букингемский дворец.

Кэтрин была супругой британского принца Кентского Эдварда, двоюродного брата Елизаветы II. Герцогиня являлась старейшим членом британском королевской семьи, ей было 92 года. Король Карл III и королева Камилла выразили соболезнования Эдварду и его близким.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Таблоид Daily Mirror отмечает, что на публике Кэтрин в последний раз появлялась в октябре 2024 года в инвалидной коляске. Она стала старейшим членом королевской семьи после смерти Елизаветы II, но редко принимала участие в публичных мероприятиях — герцогиня не появилась ни на похоронах Елизаветы II, ни на коронации Карла III.

Кэтрин вышла замуж за Эдварда в 1961 году, пишет «Афиша Daily». В 1994 году она приняла католичество, став первым за более чем 300 лет представителем этой конфессии в королевской семье Великобритании. В 2002 году она отошла от общественной работы, отказалась от королевских титулов, и сосредоточилась на работе учителем музыки в государственной начальной школе.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

В 2004 году Кэтрин, предпочитавшая обращение по имени или «миссис Кент», основала благотворительную организацию «Будущие таланты». Ее целью было предоставление возможности преуспеть в музыкальной сфере детям из малообеспеченных семей, отмечают журналисты. В заявлении Букингемского дворца также отмечается, что Кэтрин проявляла особое внимание к проблемам молодежи.

Ранее СМИ рассказали об отказе британской королевской семьи от использования традиционного символа британской монархии — королевского поезда, передвигаться на котором любила Елизавета II. Транспорт планируется вывести из эксплуатации, сейчас ведется поиск мест, в которых можно будет разместить его выгоны. Среди вариантов — железнодорожные музеи и выставочные пространства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем