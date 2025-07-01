EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Карл III отказывается от любимого вида транспорта Елизаветы II

2 минуты чтения 11:33

Королевский поезд, некогда любимый транспорт королевы Елизаветы II и символ традиций британской монархии, будет выведен из эксплуатации. Об этом говорится в опубликованном 1 июля годовом отчете о расходах британской короны, сообщает The Guardian.

Решение принято в рамках модернизации и сокращения затрат, инициированных Карлом III. Поезд, который использовался с середины XIX века, стал слишком дорогим в обслуживании: по оценкам, ежегодные расходы на его содержание превышают 1,2 миллиона фунтов стерлингов (128 миллионов рублей). При этом в прошлом году он совершил всего две поездки.

«Королевский поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий, любим и заботливо обслуживался. Но, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым», — заявил хранитель казны британского монарха Джеймс Чалмерс.

Я переехала в США, и мне нравится
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
Общество11 минут чтения

По его словам, ведется поиск подходящего места для размещения исторических вагонов. Среди возможных вариантов — железнодорожные музеи и выставочные пространства.

Поезд уступает место более современным и устойчивым видам транспорта. В последние годы королевская семья активно переходит на биотопливо. Так, один из королевских Bentley уже работает на таком виде топлива, а другой должен перейти на него в этом году. Кроме того, представители королевской семьи вскоре могут пересесть на электромобили, а также для них закупили два более экономичных вертолета. 

Карл III стал королем Великобритании в сентябре 2022 года, заняв престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни в августе того же года в возрасте 96 лет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01 30 июня
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Как ухаживать за кожей
Общество
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
00:01 29 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования