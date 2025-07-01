Карл III отказывается от любимого вида транспорта Елизаветы II

Королевский поезд, некогда любимый транспорт королевы Елизаветы II и символ традиций британской монархии, будет выведен из эксплуатации. Об этом говорится в опубликованном 1 июля годовом отчете о расходах британской короны, сообщает The Guardian.

Решение принято в рамках модернизации и сокращения затрат, инициированных Карлом III. Поезд, который использовался с середины XIX века, стал слишком дорогим в обслуживании: по оценкам, ежегодные расходы на его содержание превышают 1,2 миллиона фунтов стерлингов (128 миллионов рублей). При этом в прошлом году он совершил всего две поездки.

«Королевский поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий, любим и заботливо обслуживался. Но, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым», — заявил хранитель казны британского монарха Джеймс Чалмерс.

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По его словам, ведется поиск подходящего места для размещения исторических вагонов. Среди возможных вариантов — железнодорожные музеи и выставочные пространства.

Поезд уступает место более современным и устойчивым видам транспорта. В последние годы королевская семья активно переходит на биотопливо. Так, один из королевских Bentley уже работает на таком виде топлива, а другой должен перейти на него в этом году. Кроме того, представители королевской семьи вскоре могут пересесть на электромобили, а также для них закупили два более экономичных вертолета.

Карл III стал королем Великобритании в сентябре 2022 года, заняв престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни в августе того же года в возрасте 96 лет.