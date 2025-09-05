Легендарный меч Дарта Вейдера был продан на аукционе

В США 4 сентября состоялся аукцион, на котором был продан легендарный световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн». Реквизит из двух последних фильмов оригинальной трилогии Джорджа Лукаса приобрели за более чем 3,65 миллиона долларов, пишет ABC News.

Лот, как отмечается, выставили на торги Entertainment Memorabilia Live Auction в Лос-Анджелесе. Стартовая цена светового меча составляла 500 тысяч долларов.

«Меч — основной боевой реквизит, созданный для персонажа Дарта Вейдера в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая”. Он активно использовался во время съемок обоих фильмов и считается одним из самых запоминающихся реквизитов оригинальной трилогии», — говорится в описании лота.

Световой меч с красным лазером имеет видимые следы износа от боевых сцен — трещину, сколы краски и царапины, которые, как сообщается, наглядно демонстрируют его реальное использование. Реквизит использовался в знаменитых галактических поединках между Дартом Вейдером и Люком Скайуокером, съемки которых проходили в 1980-х годах. Меч, в том числе, применяли в сцене, где Вейдер сказал Скайуокеру: «Я твой отец».

На аукцион также были выставлены и сотни других лотов, включая кнут Индианы Джонса и костюм Бэтмена, который носил Майкл Китон.

