Легендарный меч Дарта Вейдера был продан на аукционе

2 минуты чтения 14:47

В США 4 сентября состоялся аукцион, на котором был продан легендарный световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн». Реквизит из двух последних фильмов оригинальной трилогии Джорджа Лукаса приобрели за более чем 3,65 миллиона долларов, пишет ABC News.

Лот, как отмечается, выставили на торги Entertainment Memorabilia Live Auction в Лос-Анджелесе. Стартовая цена светового меча составляла 500 тысяч долларов.

«Меч — основной боевой реквизит, созданный для персонажа Дарта Вейдера в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая”. Он активно использовался во время съемок обоих фильмов и считается одним из самых запоминающихся реквизитов оригинальной трилогии», — говорится в описании лота.

Световой меч с красным лазером имеет видимые следы износа от боевых сцен — трещину, сколы краски и царапины, которые, как сообщается, наглядно демонстрируют его реальное использование. Реквизит использовался в знаменитых галактических поединках между Дартом Вейдером и Люком Скайуокером, съемки которых проходили в 1980-х годах. Меч, в том числе, применяли в сцене, где Вейдер сказал Скайуокеру: «Я твой отец».

На аукцион также были выставлены и сотни других лотов, включая кнут Индианы Джонса и костюм Бэтмена, который носил Майкл Китон.

В апреле на аукционе в Великобритании было продано письмо, написанное реальным пассажиром «Титаника» за несколько дней до затопления корабля. Лот ушел с молотка за рекордные для продажи письма пассажиров этого судна — покупатель, имя которого не называлось, приобрел его за 400 тысяч долларов.

В описании лота сообщалось, что письмо, написанное полковником Арчибальдом Грейси 10 апреля 1912 года, было «пророческим». В нем, как отмечается, автор письма сообщил своему знакомому об ожидании «конца своего путешествия», прежде чем вынести суждение о «прекрасном корабле».

