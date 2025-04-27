Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали за сотни тысяч долларов

Письмо, написанное пассажиром «Титаника» за несколько дней до затопления корабля, было продано на аукционе в Великобритании за рекордные 300 тысяч фунтов (400 тысяч долларов). Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, письмо написал полковник Арчибальд Грейси. Имя покупателя на аукционе Henry Aldridge and Son в Уилтшире не называется. Би-би-си отмечает, что за лот заплатили в пять раз больше ожидаемой цены в 60 тысяч фунтов.

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Отмечается, что письмо было названо «пророческим», поскольку в нем полковник Грейси сообщает своему знакомому, что он «подождет конца своего путешествия», прежде чем вынести суждение о «прекрасном корабле». Письмо датировано 10 апреля 1912 года — в этот день полковник поднялся на борт «Титаника». Он был одним из примерно 2200 пассажиров и членов экипажа на борту корабля, направлявшегося в Нью-Йорк. В результате катастрофы погибло более 1500 человек.

Арчибальд Грейси ехал первым классом и написал письмо в кате С51. Оно было отправлено, когда корабль пришвартовался в Квинстауне — сейчас этот город называется Ков — в Ирландии 11 апреля. На письме также стоял почтовый штемпель Лондона от 12 апреля.

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Как пишет Би-би-си, письмо было продано по самой высокой цене из тех, за которые продавали другие письма пассажиров «Титаника». Также рассказ полковника Грейси о крушении корабля считается самым известным.

Позднее он написал книгу «Правда о «Титанике»», в которой описал свой опыт на борту океанского лайнера. В ней он рассказал о том, как ему удалось выжить, забравшись на перевернутую спасательную шлюпку в ледяной воде. По данным полковника, более половины мужчин, изначально добравшихся до шлюпки, погибли от истощения или холода. Сам он 2 декабря 1912 года впал в кому и через два дня умер от осложнений, вызванных диабетом.