Хирурга приговорили к тюремному сроку после ампутации собственных ног из-за «загадочной» болезни

2 минуты чтения 09:06

В Великобритании 49-летнего сосудистого хирурга Национальной службы здравоохранения Нила Хоппера приговорили к лишению свободы на срок два года и восемь месяцев после ампутации его собственных ног. Как сообщает Би-би-си, его признали виновным в мошенничестве со страховкой и хранении «экстремальной» порнографии с нанесением тяжелых увечий.

Как отмечается, Хопперу, который за годы медицинской карьеры сам провел сотни ампутаций, в 2019 году ампутировали обе ноги ниже колена после «загадочной болезни». Однако, как утверждал на суде прокурор Николас Ли, причиной ампутации стали действия самого Хоппера, который заморозил собственные ноги с помощью сухого льда.

Сам хирург признал себя виновным в двух эпизодах мошенничества со страховкой и трех эпизодах хранения «экстремальной» порнографии. Он пояснил, что испытывает «сексуальный интерес» к ампутациям. 

В свою очередь, председательствовавший в процессе судья Джеймс Эдкин отметил, что при вынесении приговора учел отсутствие у Хоппера судимостей. В то же время он подчеркнул, что уровень вреда, нанесенного героям обнаруженных у хирурга порнографических видео, был «исключительно высоким».

По данным обвинения, речь идет о трех видеороликах, купленных Хоппером по цене от 10 до 35 фунтов стерлингов, на которых показано, как мужчины добровольно удаляют себе гениталии. 

По словам прокурора, мотивом совершения преступления стала не только жадность, но и сексуальное влечение. «Его мотивами были сочетание одержимости удалением частей собственного тела и сексуального интереса к этому», — сказал Ли.

Кроме тюремного заключения, суд также постановил взыскать с обвиняемого 466 тысяч фунтов стерлингов (более 627 тысяч долларов США) в пользу двух страховых компаний.

Похожий случай произошел в июне 2025 года на Тайване. Там местный житель, которому помогал его приятель, пытался обмануть пять страховых компаний. Для этого он обложил ноги сухим льдом, а затем обратился за медицинской помощью, заявив, что отморозил ноги во время езды на мотоцикле. В результате мужчине ампутировали обе ноги, а затем приговорили к двум годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве со страховкой. 

