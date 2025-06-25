Мужчина попытался обмануть страховые компании и остался без ног

Двое жителей Тайваня Чжан и Ляо попытались обмануть пять страховых компаний. Один из них продержал свои ноги в ведре с сухим льдом 10 часов для получения компенсаций, а второй записывал это на камеру. Обоих приговорили к тюремному заключению, а Чжан лишился обеих ног. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Страховым компаниям мужчины рассказали, что Чжан якобы ехал на мотоцикле поздно ночью, почувствовал холод, позже приведший к обморожению. В эту версию поверила лишь одна страховая компания из пяти, остальные указали на странности в рассказе. Обращение в полицию привело к выдвижению обвинений в мошенничестве и пособничестве в нанесении повреждений, приведших к серьезным травмам.

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На самом деле Чжан и Ляо купили сухой лед, наполнили им ведро, в которое Чжан опустил свои ноги. Чтобы мужчина не смог вытащить их из-за боли, Ляо привязал его к стулу с помощью пластиковых ремней. Чжан просидел в таком положении с двух часов ночи до полудня, позже мужчины поехали в больницу, где пострадавшему диагностировали сильное обморожение ниже обеих икр, а также некроз костей, сепсис и рабдомиолиз.

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Из-за обморожения четвертой степени обе ноги пришлось ампутировать. Затем мужчины подали требования по восьми страховым полисам, запросив компенсацию, общая сумма которой составила 41,26 миллиона тайваньских долларов (более 1,4 миллиона долларов США). Но мужчины смогли получить лишь почти 236,5 тысячи тайваньских долларов (примерно 8 тысяч долларов США), поскольку их версия оказалась неубедительной.

После разбирательства суд приговорил Чжана к двум годам тюремного заключения с отсрочкой на два года, а Ляо, которого признали заказчиком, должен будет провести шесть лет в тюрьме.