СМИ: американский спецназ убил экипаж северокорейского судна

Американский спецназ в начале 2019 года убил несколько безоружных жителей КНДР и провалил сверхсекретную миссию, в ходе которой бойцы должны были установить на территории Северной Кореи устройство для прослушивания диктатора Ким Чен Ына. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два десятка анонимных источников, включая сотрудников первой администрации Дональда Трампа, гражданских чиновников, а также бывших и действующих военнослужащих, осведомленных о миссии.

Секретное задание должен был выполнить шестой отряд «Морских котиков», отвечающий за сложные и опасные миссии. Например, именно это подразделение убило Усаму бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Также источники NYT впервые сообщили, что американский спецотряд уже проводил успешную высадку на берег Северной Кореи в 2005 году, во время президентства Джорджа Буша-младшего.

По данным NYT, в ходе операции американская атомная подводная лодка зашла в воды Северной Кореи, а потом небольшая группа морских котиков отправилась к берегу на двух мини-подлодках размером с косатку. Этот тип подлодок называют «мокрыми», так как их экипаж находится в воде. «Морские котики» должны были добраться до берега за два часа, находясь в воде температурой 4 градуса по Цельсию в утепленных костюмах и с аквалангами.

Спецназовцы оставили мини-подлодки на дне примерно в 90 метрах от берега. Согласно плану, после покладки на грунт они должны были быть направлены в одну сторону, однако экипаж второго судна промахнулся мимо места остановки, развернулся и оставил свою лодку смотреть в противоположном положении.

После этого часть команды отправилась к берегу, чтобы установить прослушивающее устройство в нескольких сотнях метров от берега. Военные специально выбрали время, когда в этом месте не должно быть рыбаков и местных жителей. Также, двигаясь к берегу, они постоянно выныривали и осматривали окрестности через очки ночного видения с тепловизором.

В это время оставшиеся около мини-подлодок пилоты решили развернуть второе судно в правильном направлении, повторно запустив мотор. Собеседники издания предполагают, что это могло привлечь внимание рыбаков на находившейся неподалеку лодки. При этом спецназовцы могли не заметить корейцев через тепловизоры, потому что на них была промокшая холодная одежда.

Оказавшись на берегу, «морские котики» заметили, что к месту, где они оставили свои суда, приближается лодка. Они открыли огонь и убили всех членов экипажа. По словам источников, у них не было оружия и военной формы, и они были похожи на ныряльщиков за моллюсками.

После этого спецназовцы затащили рыбаков в воду и проткнули их легкие ножами, чтобы тела не всплыли на поверхность. Затем американские военные эвакуировались, так и не сумев установить прослушивающее устройство.

После побега разведка США зафиксировала всплеск военной активности в районе вторжения. Однако ни Соединенные Штаты, ни КНДР не сделали никаких публичных заявлений о случившемся. Также американским чиновникам неизвестно, удалось ли северокорейским властям выяснить, что именно произошло на их побережье.

По мнению некоторых собеседников NYT, общественность и политики должны знать в том числе о провалившихся спецоперациях, потому что они могут недооценивать риски, с которыми сталкиваются военные. Обычно власти засекречивают информацию о неудавшихся миссиях.

Внутренняя проверка действий «морских котиков» показала, что убийство мирных жителей КНДР было оправдано правилами ведения боевых действий. Результаты расследования были засекречены. Многие из участников миссии впоследствии получили повышения.

Издание отмечает, что параллельно с подготовкой и проведением тайной миссии Трамп, у которого тогда был первый президентский срок, публично вел переговоры с Ким Чен Ыном. Они встречались на ядерном саммите во Вьетнаме в феврале 2019 году и в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей в июне. Обе встречи завершились безрезультатно, а ядерная программа КНДР лишь ускорилась.