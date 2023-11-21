Зумеры реабилитировали Усаму бен Ладена, а затем снова «отменили» — всего за одну неделю

20 лет назад британская газета The Guardian опубликовала английский перевод манифеста Усамы бен Ладена — «Письмо Америке». Рассказываем, как этот текст заставил тиктокеров «пересмотреть свой взгляд на мировую политику».

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С чего все началось

На прошлой неделе в тиктоке завирусились видео, в которых блогеры делятся своими мыслям после прочтения манифеста Усамы бен Ладена «Письмо Америке».

Кто такой Усама бен Ладен Международный террорист, основатель и глава исламистской террористической организации «Аль-Каида». Ответственен за организацию взрывов 11 сентября 2001 года в США и другие террористические атаки на военные и гражданские объекты по всему миру. Был включен ФБР в список самых разыскиваемых террористов. Убит 2 мая 2011 года в своем доме в Пакистане во время операции американских военных.

По данным Washington Post, первый ролик об этом появился в понедельник, 13 ноября у пользователя _monix2. Спустя двое суток «Письмо» стало популярной темой для обсуждения среди блогеров: некоторые заявили, что больше никогда не смогут воспринимать Америку как раньше, другие — что текст вызвал у них состояние экзистенциального кризиса.

Текст манифеста стал почвой для грустных шуток: в 2011 люди радовались, когда бен Ладена убили американские военные, в 2023-м — грустят после того, как его обращение заставило их «переосмыслить все, чему их учили в детстве». Пользователи записывали ролики, в которых по частям разбирают содержание «Письма», оправдывая террористические атаки «Аль-Каиды» и защищая точку зрения бен Ладена, и даже хвалили его писательские навыки.

«Просто нереально, насколько это «Письмо» хорошо написано и структурировано. Типа, все, что он тогда сказал, ведь оказалось верным!»

Что за манифест? В 2002 году, спустя год после 11 сентября 2001 года, на сайте, аффилированном с «Аль-Каидой», появился оригинальный текст обращения. В ноябре его английский перевод опубликовала газета «The Guardian». В тексте бен Ладен объясняет, почему «Аль-Каида» вообще атакует США, заявляет, что коллективная ответственность за действия американского правительства лежит на всех гражданах Америки, требует вывести все войска с «наших земель» (имеются в виду конкретные мусульманские государства с исламистской идеологией: Афганистан, Палестина, Ирак, страны Персидского залива), а также критикует культурные ценности американцев, обвиняя их в лицемерии и призывая обратиться к исламской религии. Бен Ладен перечисляет все конфликты с участием мусульманских стран, в которые были вовлечены США, включая палестино-израильский конфликт. В письме бен Ладен называет террористические атаки и джихад против американцев соразмерным ответом за годы угнетения и уничтожения мусульман по всему миру.

Ролики тиктокеров стали обсуждать и за пределами соцсети: люди пытались понять, насколько этично вставать на сторону международного террориста во время самого серьезного обострения арабо-израильского конфликта за последние десятилетия.

в тиктоке завирусилось «письмо Америке» Усамы Бен Ладена. тысячи молодых левых причитают, как оно изменило их мировоззрение и открыло глаза на ПРАВДУ.

что же там такое? во всем виноваты евреи, а Аль-Каида просто мстила за палестину



закрывайте интернетpic.twitter.com/SL2zhZCJ9E — Feldman (@EvgenyFeldman) November 16, 2023

Закрывайте интернет

There's "America is losing credibility at home and abroad" and then there's "the political theory of Osama Bin Laden is resonating with a diverse swath of America's youth" https://t.co/5kQskGZRSV — Malcolm Harris (@BigMeanInternet) November 16, 2023

Сперва это «Америка теряет авторитет внутри страны и за рубежом», а затем «политическая теория Усамы бен Ладена находит отклик у самых разных слоев американской молодежи»

«Эффект Стрейзанд»

После публикаций в твиттере и на других платформах количество просмотров на хэштеге #lettertoamerica в тиктоке выросло — с 2 миллионов до 15. Уже 15 ноября газета The Guardian объявила об удалении текста манифеста с сайта The Observer и со своей страницы из-за того, что «транскрипт публикации широко распространился в социальных сетях без надлежащего контекста». Решение The Guardian привлекло еще больше внимания к тексту бен Ладена, а пользователи тиктока начали возмущаться попыткой скрыть информацию. Такую ситуацию называют эффектом Стрейзанд.

«Эффект Стрейзанд» — это в честь певицы и актрисы Барбары Стрейзанд? Совершенно верно. В 2003 году Барбара Стрейзанд попыталась засудить фотографа Кеннета Адельмана за публикацию фото ее дома среди других 12 тысяч фотографий калифорнийского побережья. До начала судебного разбирательства фотографию с домом певицы скачали всего четыре раза, не считая адвокатов. Когда информация о суде стала публичной, более 420 тысяч человек заинтересовались той самой публикацией. Эффектом Стрейзанд называют ситуацию, когда попытка скрыть какую-либо информацию лишь провоцирует всплеск заинтересованности и более активное распространение этой информации среди людей. Название теперь даже используют в научных статьях и социальных исследованиях.

16 ноября исследовательница Стэнфордской интернет-обсерватории Рене ДиРеста раскритиковала действия редакции газеты. По ее мнению, удалив текст, The Guardian «превратили давние публичные бредни террориста в запретные знания, которые люди жаждут отыскать и изучить». Исследовательница пропаганды и консультант американского Конгресса призвала газету вернуть материал, сопроводив его дополнительной информацией, которая объясняла бы контекст.

16 ноября тикток последовал примеру The Guardian и начал блокировать видео с обсуждениями «Письма Америке». Сейчас хэштег #lettertoamerica недоступен, как и большая часть видео по теме. В официальном комментарии представитель социальной сети Бен Рат подчеркнул, что данный контент нарушает запрет площадки на поддержку терроризма в любой форме. К тому моменту тиктокеры успели опубликовать 274 ролика с хэштегом, которые суммарно набрали почти два миллиона просмотров.

Внимание тиктокеров к Усаме бен Ладену не осталось незамеченным правительством США, которое уже несколько лет конфликтует с китайской компанией ByteDance Ltd., владеющей тиктоком. Эндрю Бейтс, представитель пресс-службы Белого дома, призвал пользователей не оскорблять родственников погибших в терактах 11 сентября 2001 года. А республиканец Джош Хоули в очередной раз призвал заблокировать тикток на территории США, назвав соцсеть шпионским инструментом и «машиной пропаганды коммунистов». «Сперва пропаганда в поддержку ХАМАСа, теперь бен Ладен?» — сказал он, намекая, что это согласованная акция по дезинформации.

При чем здесь вообще ХАМАС и коммунисты? В «Письме Америке» Усама бен Ладен уделяет много внимания конфликту между Израилем и Палестиной, угнетению палестинцев, военной оккупации территорий и вмешательству Америки в войну. Бен Ладен, как и ХАМАС, оправдывал свои действия борьбой за историческую справедливость. А под коммунистами Хоули, вероятно, понимает всех представителей левых движений по всему миру, которые уже второй месяц обращают внимание на гуманитарную катастрофу в Палестине: в крупных городах Европы проходят масштабные пропалестинские митинги.

Называть «Письмо Америке» вирусным трендом — это значит намеренно манипулировать словами, чтобы спровоцировать моральную панику, считают авторы Vox. А журналист Джейсон Коблер обращает внимание, что в масштабах тиктока количество видео, созданных по мотивам манифеста Усамы бен Ладена, можно считать незначительным. Это действительно так: у хэштега #gym — больше 440 миллиардов просмотров, личностью модели и предпринимательницы Ким Кардашьян по хэштегу #kimkardashian интересовались больше 56 миллиардов раз. Даже у хэштега #mwahmwah, появившегося после недавней одержимости тиктокеров песней Кати Лель «Мой мармеладный», — 10 миллионов просмотров.

Разочаровал «поколение Z»

18 ноября The Telegraph опубликовал колонку с заголовком: «Если поколение Z фанатеет от Усамы бен Ладена, есть только один способ с этим покончить». В этой шуточной колонке автор рассуждает, что бен Ладен не только был бумером и гомофобом, а также продвигал идеи «токсичной маскулинности». Но, в первую очередь, он был nepo baby.

Nepo (сокращенное от английского nepotism — кумовство) означает династическую привилегию за счет обладания громким именем, полезными знакомствами или финансовыми активами. Современные nepo baby — это модели Белла и Джиджи Хадид, актер Тимоти Шаламе, певица Майли Сайрус и многие другие знаменитости, успех которых во многом завязан на успех их близких.

Отец Усамы бен Ладена Мухаммед ибн Авад бен Ладен был из одной из богатейших саудовский семей с тесными связями с королевской династией. Усама бен Ладен активно использовал собственное наследство и связи, чтобы занять влиятельное положение в арабском мире. За это «террориста №1» «отменили» обратно.

I just found out that, osama bin laden was a nepo baby 😭 and his dad was actually a billionaire developer 🙂 — diana (@theyloveedianaa) November 17, 2023

Только что узнала, что Усама бен Ладен был nepo baby, а его отец — миллиардер-строитель

they’ve re-cancelled osama bin laden for being a nepo baby I can’t stop laughing — backup: @yammisarchive (@sighyam) November 18, 2023

Они снова отменили Усаму бен Ладена за то, что он nepo baby. Я не могу перестать смеяться

not osama bin laden being uncancelled for one day and then recancelled after the gen z found out he was a nepo baby — youngmi mayer (@ymmayer) November 18, 2023

Не может быть, чтобы Усаму бен Ладена реабилитировали за один день, а потом отменили, после того как зумеры узнали, что он nepo baby

Someone tell TikTok that Osama bin Laden was a billionaire nepo baby so they'll understand he was bad. — Ashton Pittman (@ashtonpittman) November 16, 2023

Кто-нибудь скажите уже тиктокерам, что Усама бен Ладен был миллиардером — nepo baby, чтобы они наконец поняли, что он — плохой