СМИ рассказали о вербовке ФСБ украинцев для убийств внутри страны

Российская ФСБ вербует украинцев, чтобы те совершали убийства своих сограждан внутри Украины. Зачастую жители страны не понимают, что общаются с российскими агентами. Издание The Times рассказало, что как минимум четыре громких случая, связанных с убийствами и покушениями в Украине, были связаны с работой ФСБ.
Газета привела в пример мужчину, который попытался застрелить командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова. Его имя не раскрывается. По данным издания, мужчина был уверен в том, что его попросили убить «предателя» и «агента ФСБ», который якобы передавал России данные о целях перед нанесением ударов ракетами и беспилотниками.
Мужчину перехватила спецгруппа СБУ. Тогда выяснилось, что он получил задание не от украинских спецслужб, а от российских. Издание называет его «скорее доверчивым простаком, чем Карлосом Шакалом» — одним из самых известных в мире террористов из Венесуэлы — и «обманутым потенциальным убийцей».
Далее The Times рассказывает об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Как пишет издание, украинские следователи считают, что 52-летний житель Львова Михаил Сцельников пошел на убийство ради возвращения тела своего сына, пропавшего без вести под Бахмутом в 2023 году.
«Россия пытается манипулировать психологически слабыми людьми, чтобы те работали на нее в качестве убийц. Украинцы больше всего возмущены ударами ракет и беспилотников по жилым объектам и гражданской инфраструктуре. Этот гнев россияне используют как основной метод вербовки», — рассказал Филимонов.
The Times относит к убийствам, которые совершили завербованные ФСБ украинцы, и убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, которая выступала за запрет русского языка в Украине. Газета пишет, что стрелявший в нее 18-летний Вячеслав Зинченко был членом интернет-групп, пропагандирующих ненависть, в число которых входила и российская неонацистская организация.
В материале также упоминаются убийство активиста и участника событий 2014 года в Украине Демьяна Ганула, состоявшего в запрещенном в России «Правом секторе», а также покушение на убийство активиста Сергея Стерненко. В первом случае стрелком оказался 46-летний Сергей Шалаев, украинский лейтенант, разыскиваемый за дезертирство, во втором — 45-летняя одесситка Людмила Чумерская, которую некий мужчина убедил в том, что Стерненко является российским агентом. По словам женщины, в случае успешного покушения ей обещали помочь с пересадкой почки.
The Times отмечает, что вербовка российскими спецслужбами украинцев для убийства своих же сограждан — относительно новая тактика. В СБУ заявили, что сотрудники ФСБ выдают себя за представителей украинской разведки и ставят украинцам задачи якобы «в интересах» страны.
Так, газета пересказала процесс вербовки мужчины, готовившего покушение на Филимонова. По данным издания, ему сначала позвонила неназванная женщина из ФСБ, которая представилась сотрудницей СБУ. Она обвинила мужчину в покупке медикаментов и финансировании российской армии. Также мужчине заявили, что на него якобы завели уголовное дело, и отправили ему поддельную повестку на допрос в СБУ.
После этого на мужчину стали оказывать давление и пообещали закрыть дело в обмен на сотрудничество с СБУ. По заданию украинской, как он считал, разведки, мужчина приехал в Киев, снял там квартиру и стал следить за Филимоновым. При этом он отказался от оплаты за убийство и заявил, что застрелит командира «бесплатно ради своей страны». Однако в СБУ раскрыли план убийства и успели предупредить Филимонова.