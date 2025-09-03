EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о вербовке ФСБ украинцев для убийств внутри страны

2 минуты чтения 21:57

Российская ФСБ вербует украинцев, чтобы те совершали убийства своих сограждан внутри Украины. Зачастую жители страны не понимают, что общаются с российскими агентами. Издание The Times рассказало, что как минимум четыре громких случая, связанных с убийствами и покушениями в Украине, были связаны с работой ФСБ.

Газета привела в пример мужчину, который попытался застрелить командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова. Его имя не раскрывается. По данным издания, мужчина был уверен в том, что его попросили убить «предателя» и «агента ФСБ», который якобы передавал России данные о целях перед нанесением ударов ракетами и беспилотниками.

Мужчину перехватила спецгруппа СБУ. Тогда выяснилось, что он получил задание не от украинских спецслужб, а от российских. Издание называет его «скорее доверчивым простаком, чем Карлосом Шакалом» — одним из самых известных в мире террористов из Венесуэлы — и «обманутым потенциальным убийцей».

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Далее The Times рассказывает об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Как пишет издание, украинские следователи считают, что 52-летний житель Львова Михаил Сцельников пошел на убийство ради возвращения тела своего сына, пропавшего без вести под Бахмутом в 2023 году. 

«Россия пытается манипулировать психологически слабыми людьми, чтобы те работали на нее в качестве убийц. Украинцы больше всего возмущены ударами ракет и беспилотников по жилым объектам и гражданской инфраструктуре. Этот гнев россияне используют как основной метод вербовки», — рассказал Филимонов.

The Times относит к убийствам, которые совершили завербованные ФСБ украинцы, и убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, которая выступала за запрет русского языка в Украине. Газета пишет, что стрелявший в нее 18-летний Вячеслав Зинченко был членом интернет-групп, пропагандирующих ненависть, в число которых входила и российская неонацистская организация.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

В материале также упоминаются убийство активиста и участника событий 2014 года в Украине Демьяна Ганула, состоявшего в запрещенном в России «Правом секторе», а также покушение на убийство активиста Сергея Стерненко. В первом случае стрелком оказался 46-летний Сергей Шалаев, украинский лейтенант, разыскиваемый за дезертирство, во втором — 45-летняя одесситка Людмила Чумерская, которую некий мужчина убедил в том, что Стерненко является российским агентом. По словам женщины, в случае успешного покушения ей обещали помочь с пересадкой почки.

The Times отмечает, что вербовка российскими спецслужбами украинцев для убийства своих же сограждан — относительно новая тактика. В СБУ заявили, что сотрудники ФСБ выдают себя за представителей украинской разведки и ставят украинцам задачи якобы «в интересах» страны.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Так, газета пересказала процесс вербовки мужчины, готовившего покушение на Филимонова. По данным издания, ему сначала позвонила неназванная женщина из ФСБ, которая представилась сотрудницей СБУ. Она обвинила мужчину в покупке медикаментов и финансировании российской армии. Также мужчине заявили, что на него якобы завели уголовное дело, и отправили ему поддельную повестку на допрос в СБУ.

После этого на мужчину стали оказывать давление и пообещали закрыть дело в обмен на сотрудничество с СБУ. По заданию украинской, как он считал, разведки, мужчина приехал в Киев, снял там квартиру и стал следить за Филимоновым. При этом он отказался от оплаты за убийство и заявил, что застрелит командира «бесплатно ради своей страны». Однако в СБУ раскрыли план убийства и успели предупредить Филимонова.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram