На выступавшую за запрет русского языка в Украине экс-депутата Верховной Рады совершили покушение

Во Львове совершили покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион. Первыми об этом сообщили местная журналистка Марта Олиярник на своей странице в фейсбуке и депутат Игорь Зинкевич в своем телеграм-канале.

Олиярник написала, что покушение произошло на улице Масарика, Фарион забрала скорая. По ее словам, стрелявшего заметили соседи депутата, он был в перчатках, а у оружия не было глушителя. Зинкевич написал, что Фарион выстрелили в голову, она осталась жива, но находится в тяжелом состоянии.

По данным украинских СМИ, в экс-депутата стрелял мужчина 20–25 лет. Он якобы ждал Фарион около ее дома и выстрелил, когда женщина вышла. Информационное агентство УНИАН пишет со ссылкой на львовские СМИ, что покушавшийся мог поджидать депутата больше недели. По данным агентства, Фарион должна была ехать на отдых в Болгарию вместе с внуками.

Позже Национальная полиция Украины подтвердила, что на Фарион совершили покушение. В телеграм-канале не указано ее имя, однако совпадает возраст женщины и обстоятельства произошедшего. «На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовской области. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка», — говорится в сообщении.

Полиция также сообщила, что следователи внесли сведения о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на убийство. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы. Его пока не задержали.

Ранее Ирина Фарион на протяжении многих лет выступала за полный отказ от использования русского языка в Украине. В частности она назвала «обалдевшими» украинских солдат, которые говорили на русском языке. В своем телеграм-канале она опубликовала сообщение Максима Глебова — студента из Крыма, который поддержал ее взгляды. После этого его задержали российские силовики.

В 2023 году в Украине на Фарион завели уголовное дело по статьям о «нарушении равноправия граждан», «оскорблении чести и достоинства», «нарушении тайны переписки» и «нарушении неприкосновенности личной жизни».

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