Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

2 минуты чтения 12:51 | Обновлено: 13:31

Во Львове неизвестный застрелил бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий.

По его словам, политик умер до приезда скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают убийцу, добавил Козицкий.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что убийство произошло в Сиховском районе города. «Сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем телеграм-канале смерть Парубия и выразил соболезнования его семье. «Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий», — написал он.

По его словам, к расследованию дела привлечены «все необходимые силы и средства».

РБК «Украина» со ссылкой на источники пишет, что на месте убийства политика было найдено семь гильз. Украинский журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники в полиции, сообщил, что в Парубия стреляли восемь раз.

По словам собеседников журналиста, подозреваемый — курьер популярного сервиса доставки.

«Стрелял курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме с желтыми разводами и ехал на электровелосипеде. На месте работает полиция, район перекрыт», — написал Глагола в своем телеграм-канале.

РБК «Украина» пишет, что Андрей Парубий занимал пост спикера Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016 года по 28 августа 2019 года.

Политик уже переживал одно покушение на убийство. В декабре 2014 года неизвестный в Киеве бросил гранату под его ноги. «Просто повезло, что граната закатилась за гранитный бордюр, который и спас жизнь не только мне, но и многим людям, которые были вокруг. Сегодня уже известно, что это заказ Кремля, что координировал его Сергей Асавелюк «Асса», командир снайперской группы во время расстрела Майдана. Это те самые люди, которые хотели меня убить на Майдане. Год назад они снова пытались достать меня. Не дождетесь», — написал политик на своей странице в фейсбуке спустя год после случившегося.

На тот момент Парубий занимал пост первого заместителя председателя Верховной Рады.

