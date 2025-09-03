Radiohead анонсировали первый за семь лет тур

Вслед за Oasis британская группа Radiohead анонсировала первый за семь лет концертный тур. Выступления запланированы на ноябрь–декабрь 2025 года.

Гастроли охватят всего пять европейских стран. Согласно информации на сайте группы, британцы откроют тур четвертого ноября в Мадриде. Затем они выступят в Болонье, Лондоне, Копенгагене и завершат гастроли в Берлине. В каждом городе запланировано по несколько концертов, всего в расписании 20 дат до середины декабря.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Стоимость билетов варьируется от города к городу, но незначительно. Из того, что указано на сайте, следует, что цена билета не будет превышать 120 долларов. К каждому билету добавляется доллар на благотворительность, и группа обещает удвоить эту сумму. Продажи будут проходить только через регистрацию на официальном сайте Radiohead, которая открывает доступ максимум к четырем местам на одно шоу. Регистрироваться нужно с 5 по 7 сентября, далее начнется процесс продажи билетов по индивидуальному коду доступа.

The Times напоминает, что последний раз Radiohead выступали в 2018 году, а их последний альбом A Moon Shaped Pool вышел в 2016-м. Это возвращение выглядит необычным, отмечает издание. Дело в том, что ранее группа никогда не ездила в тур без нового материала. На этот раз, судя по всему, программа будет состоять исключительно из всем известных хитов.

В последние годы участники занимались собственными проектами. Колин Гринвуд играл с Ником Кейвом, Эд О’Брайен и Фил Селуэй выпускали сольные альбомы, а Том Йорк и Джонни Гринвуд записали три пластинки в рамках проекта The Smile, отмечает The Times.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Издание также пишет о влиянии политической повестки на деятельность Radiohead. Всего было несколько эпизодов. Весной этого года фронтмен группы Том Йорк опубликовал пост в соцсетях, посвященный событиям в Палестине, в котором раскритиковал действия израильского правительства. Его слова вызвали новую волну обсуждений и упреков, часть слушателей осталась недовольна тоном и временем высказывания.

В 2017 году группа сыграла концерт в Тель-Авиве, вызвав критику режиссера Кена Лоуча и общественных движений, поддерживающих бойкот Израиля. Том Йорк тогда заявил, что выступление в стране не означает поддержку ее правительства. «Мы не поддерживаем Нетаньяху так же, как не поддерживаем Трампа, и все равно играем в Америке», — сказал он. В 2024 году Джонни Гринвуд отменил совместные выступления с израильским певцом Дуду Тассой в Британии после угроз и давления со стороны активистов.

Ранее большой резонанс вызвал тур других легендарных британцев — группы Oasis. Их концерты запомнились многим не только музыкой, но и слишком высокими ценами на билеты, а также активностью мошенников.