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Мир

Первый за 16 лет концерт Oasis обернулся разочарованием для десятков фанатов из-за мошенников

2 минуты чтения 12:38 | Обновлено: 13:07

Десятки поклонников группы Oasis стали жертвами мошенничества и не смогли попасть на концерт в Кардиффе. Пострадавшие утверждают, что заплатили сотни и даже тысячи долларов за VIP-билеты, которых, как выяснилось, не существовало. Об этом пишет Би-би-си. 

Концерт в столице Уэльса ознаменовал воссоединение культовой британской группы после 16 лет молчания. Четвертого июля на стадионе «Принципалити» собрались более 60 тысяч фанатов. Ожидание концерта сопровождалось ажиотажем и стремительным ростом цен на билеты. По данным CNN, некоторым пришлось заплатить порядка 500 долларов за обычный билет без места на танцпол вместо ожидаемых 200 долларов. Цены на билеты даже обсудили в британском парламенте и пригрозили судебном иском главному дистрибьютору — платформе Ticketmaster.

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Некоторым вообще не удалось попасть на концерт, потому что купленные билеты оказались поддельными. По информации Би-би-си, предприниматель по имени Дэвид Грэй предлагал места в частную VIP-ложу на стадионе «Принципалити», ссылаясь на якобы давние связи с ареной и опыт проведения корпоративных мероприятий.

Ирландец Нил Стивенс рассказал Би-би-си, что заплатил около 680 долларов за два билета для себя и своей жены, фанатки Oasis. Его знакомый уверял, что Грэй — проверенный человек. Однако за неделю до концерта начали возникать сомнения, а в день мероприятия Грэй просто не появился у назначенного входа, а его телефон оказался отключен.

Аналогичной историй поделился Марк Бонничи, отдавший 1560 долларов за четыре билета. Он также ожидал встречи с предпринимателем у стадиона, но тот исчез. Позже стало ясно, что пострадали десятки людей — по предварительным оценкам, было «реализовано» не менее 80 билетов в одну и ту же ложу.

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При этом практически все пострадавшие упоминали знакомых, которые когда-то ходили на мероприятия по билетам, приобретенным у Дэвида Грэя, поэтому подозрений у них не возникло. Теперь они обратились в полицию и потребовали возврата денег, отмечает Би-би-си.

В рамках мирового тура Oasis даст 41 концерт. Менеджер братьев Лиама и Ноэля Галлахеров Алек МакКинли ранее заявлял, что для поклонников нынешний тур — последний шанс увидеть их вместе. По его словам, выпускать новые альбомы братья больше не планируют.

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