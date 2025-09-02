Акула напала на восьмилетнего мальчика

У берегов американского штата Флорида произошло нападение акулы на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает местный телеканал ABC News.

Как уточнили в управлении шерифа округа Монро, инцидент случился около трех часов по местному времени 1 сентября. Ребенок занимался подводным плаванием, когда его атаковал морской хищник.

В результате мальчик получил травмы и был срочно доставлен в одну из больниц Майами вертолетом экстренной медицинской службы. Данные о его состоянии не разглашаются.

Как сообщается, о нападении акулы на человека официально уведомили Береговую охрану США и Комиссию по охране рыбных ресурсов и диких животных Флориды.

В свою очередь, ABC News отмечает, что нынешнее нападение акулы на ребенка не первый случай столкновения этих морских хищников с людьми в этом районе. Так, в июле 2024 года бычья акула атаковала там 37-летнего мужчину, который занимался подводной охотой у рифа недалеко от города Ки-Уэст. В результате атаки он получил множественные укусы, но выжил.

В апреле стало известно, что нападению акулы на Мальдивах подверглась российская туристка. Как сообщалось, инцидент произошел во время популярной экскурсии — снорклинга с акулами-няньками.

Как писали местные СМИ, сначала все было в порядке и девушка наблюдала за акулами, которые плавали на глубине двух-трех метров. Однако в какой-то момент одна из рыб напала на туристку и укусила ее за кисть. В результате девушку пришлось госпитализировать и провести ей срочную операцию.