Акула напала на россиянку на Мальдивах

На Мальдивах врачи прооперировали российскую туристку, на которую напала акула. У жительницы Москвы повреждена кисть, сообщают телеканал РЕН и телеграм-канал Shot.

Москвичка по имени Екатерина Александрова отправилась на популярную экскурсию — снорклинг с акулами-няньками. Как пишут СМИ, около получаса все было отлично, девушка наблюдала за акулами, которые плавали на глубине двух-трех метров. Однако под конец экскурсии одна из рыб напала на туристку и укусила ее за кисть. При этом девушка утверждает, что она соблюдала все озвученные инструкторами правила безопасности — не размахивала руками и старалась держать их у груди.

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После укуса Александрова оттолкнула акулу и сразу поплыла к лодке, где ей оказали первую помощь. «В какой-то момент я просто увидела, что она прям открывает рот, уже на меня плывет, и я ее левой рукой оттолкнула, и за счет этого укус оказался таким, знаете, как рваным, и рана тоже была рваная. Она меня прям сильно прокусила. [На лодке] я показала свою руку, и они сразу бетадин — йод в жидком геле — наложили», — рассказала россиянка телеканалу РЕН.

Девушка также пожаловалась, что позже в местной клинике она получила некачественное обезболивание. По ее словам, когда ей накладывали швы, она чувствовала сильную боль.

Кроме того, Александрова рассказала, что у нее была оформлена туристическая страховка, но страховая компания отказалась выплатить ей в компенсации в том числе и за госпитализацию. Такое решение в страховой объяснили тем, что травма, полученная во время занятий снорклингом, якобы не является страховым случаем.